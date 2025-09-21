Διακοπές ρεύματος σε 7 δήμους της Αττικής σήμερα (21/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (21/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (21/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Δάφνης

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από:08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΛΕΟΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ έως κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΕΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ 7-9 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Δήμος Περιστερίου

Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ – ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ – ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ – ΣΑΡΔΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ – ΥΔΡΑΣ – ΑΙΣΩΠΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δήμος Αγ. Αναργύρων

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΖΑΛΟΓΓΟΥ – ΑΙΟΛΟΥ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΚΟΡΑΗ – Γ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΚΟΡΑΗ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΣΟΛΩΜΟΥ

Δήμος Βύρωνα

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΕΑ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΜΟΛΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΕΟΥ απο κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ έως κάθετο: ΑΙΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΜΗΝΩΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΩΛΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΤΕΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Δήμος Κηφισιάς

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ, ΜΙΛΗΣΙΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΤΣΩΝΗ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΑ, 1Η ΜΑΗ, ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΣΙΑΛΜΑ.

Δήμος Βούλας