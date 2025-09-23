Έρευνα στο κελί γνωστού αντιεξουσιαστή – ληστή στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών

Το συγκεκριμένο άτομο έχει απασχολήσει για πλήθος βομβιστικών επιθέσεων και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για κάποιες όχι πλήρως εξιχνιασμένες υποθέσεις, όπως της Θεσσαλονίκης, που σκοτώθηκε πρώην σύντροφός του σε έκρηξη βόμβας.

Αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποίησαν χθες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε κελιά των Φυλακών Νιγρίτας Σερρών και συγκεκριμένα στο κελί γνωστού αντιεξουσιαστή – ληστή και συγκρατουμένων του αλβανικής καταγωγής, με τους οποίους έχει σχέσεις.

Το συγκεκριμένο άτομο έχει απασχολήσει για πλήθος βομβιστικών επιθέσεων και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για όχι πλήρως εξιχνιασμένες υποθέσεις, όπως της Θεσσαλονίκης, που σκοτώθηκε πρώην σύντροφός του σε έκρηξη βόμβας, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν usb φορητοί ψηφιακοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων και ιδιόχειρες σημειώσεις που έχουν μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω ανάλυση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για την συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει: «Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε κελιά, από τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb), πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων, εκτυπωμένο φύλλο χαρτιού, κάρτα μνήμης και δύο κάρτες SIM. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».