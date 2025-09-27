Φωτιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκτακτη στο Εξαμίλι Λαγκαδά. Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) βόρεια από το Εξαμίλι του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.