Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη στη Χίο – Σε ύφεση το μέτωπο στην Αχαΐα

Στη Χίο δίνεται η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες, μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου στην Αχαΐα.

Ύστερα από τρεις ημέρες αδιάκοπων επιχειρήσεων των Πυροσβεστών και αγανάκτησης των κατοίκων, η φωτιά στη Χίο είναι εκείνη που απασχολεί ακόμη, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενεργό παραμένει το μέτωπο μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, ενώ με το πρώτο φως του ήλιου “σηκώθηκαν” και οκτώ εναέρια μέσα, στην προσπάθεια ελέγχου του μετώπου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Κεράμου και Καμπιών, ελικόπτερα επιχειρούν και στην περιοχή της Κεράμου για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη εμφανίζεται η φωτιά στην Αχαΐα, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η φωτιά είναι σε ύφεση. Μετά την αναζωπύρωση που σημειώθηκε στην περιοχή Μπάλας, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

Πού θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Χάρτης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Παρασκευή (15/08), για Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Δείτε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για την Παρασκευή (15/08)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με εντολή του αρχηγού, καθώς και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μια ακόμα φορά, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.