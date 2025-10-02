Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Αττικής έπεσε το περισσότερο νερό

Σε δύο περιοχές της Αττικής σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά νερού από την καταιγίδα που σημειώθηκε νωρίτερα, λόγω της κακοκαιρίας.

Σφοδρότατη ήταν η καταιγίδα που “χτύπησε” νωρίτερα την Αττική, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, στην Αθήνα έπεσε βροχή, που σε ορισμένες περιοχές έφτασε μέσα σε 4 ώρες (όχι συνεχούς βροχής) τα 20-25 χιλιοστά και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές του Νέου Κόσμου ή στο Γκάζι τα 39-44 χιλιοστά. Μάλιστα σε κάποια σημεία καταγράφηκε ύψος βροχής 7 χιλιοστών μέσα σε 10 λεπτά.

Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι η ένταση της βροχής δεν είναι παντού η ίδια, ενώ ο κίνδυνος πλημμύρας επίσης δεν είναι παντού ο ίδιος.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιεί μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας.

Βασικές αιτίες των πλημμυρών είναι η κάλυψη (των υπαρχόντων κάποτε) ρεμάτων, ο περιορισμός δυνατοτήτων που έχει η βροχή να εισχωρήσει στο υπέδαφος και να κατευθυνθεί σε χώρους πρασίνου και γενικά ο τρόπος που αναπτύχθηκε η πόλη.

Μια σειρά έργων που σχεδιάζονται σε περιοχές προτεραιότητας, όπως αγωγοί ομβρίων και λύσεις που βασίζονται στη φύση, στοχεύουν στο να μειώσουν τον κίνδυνο πλημμύρας και τα πλημμυρικά νερά.