Καμίνια: Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη της αδελφής του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι

Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει δώσει εντολή να συλληφθεί η 19χρονη αδερφή του 5χρονου, ο οποίος βρέθηκε κλειδωμένος σε μπαλκόνι σπιτιού στα Καμίνια.

Τη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου, ο οποίος βρέθηκε κλειδωμένος σε μπαλκόνι σπιτιού στον Πειραιά έχει ζητήσει ο εισαγγελέας Πειραιά, καθώς σε εκείνη είχε δοθεί η φροντίδα του αγοριού από τη μητέρα, η οποία έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας.

Ωστόσο, φαίνεται πως η 19χρονη έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην εκπομπή “Συνδέσεις” της ΕΡΤ, το παιδί ήταν περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια. “Θα μπορούσε να είχε πέσει” ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου μιάμιση ώρα μετά το συμβάν.

Το βράδυ της Τρίτης (26/8) γείτονες κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας ότι ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου ήταν αναστατωμένο και έριχνε αντικείμενα.

Άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το παιδί στο μπαλκόνι.

Γυναίκα αστυνομικός ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου του και αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της οικίας προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του ανηλίκου καθότι η πόρτα της οικίας ήταν κλειδωμένη.