Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της στο μπαλκόνι

Στα χέρια των αρχών η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που βρέθηκε κλειδωμένος στο μπαλκόνι σπιτιού στα Καμίνια.

Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 26/08, σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, προχώρησε η Αστυνομία.

Η νεαρή γυναίκα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, και αναμένεται η εντολή του Εισαγγελά για να οδηγηθεί ενώπιόν του.

Τα άλλα δύο παιδιά, ο 5χρονος και και η 17χρονη αδερφή του, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αναμένουν απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως ο εισαγγελέας Πειραιά είχε δώσει εντολή να συλληφθεί η νεαρή, καθώς σε εκείνη είχε δοθεί η φροντίδα του αγοριού από τη μητέρα, η οποία έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας.