Κύκλωμα ΦΠΑ: Στον ανακριτή 9 εμπλεκόμενοι – Το βαρύ κατηγορητήριο

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου (4/10) οι 9 από τους 18 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις απάτες ΦΠΑ. Τι υποστηρίζουν.

Στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4/10) οι 9 από τους 18 κατηγορούμενους, για την υπόθεση του “δαιδαλώδους” κυκλώματος με τις απάτες μέσω επιστροφών του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτος μπροστά στις ανακριτικές αρχές βρέθηκε ο φερόμενος ως “εγκέφαλος” του κυκλώματος και πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ο οποίος αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι λειτούργησε σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και δεν είχε ποτέ ελεγχθεί από την εφορία ούτε του είχε καταλογιστεί κάποιο πρόστιμο.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρεται επίσης να αρνούνται τις κατηγορίες και να δηλώνουν νόμιμοι ιδιοκτήτες εταιρειών και μεσάζοντες.

Συνολικά 18 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα, εκ των οποίων 17 έχουν συλληφθεί και ένας κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας. Αύριο, Κυριακή (5/10), απολογούνται οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία από το 2023 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα 370 εικονικών εταιρειών, προκειμένου να εισπράττουν από απόδοση ΦΠΑ και επιστροφή φόρου, με τα κέρδη τους να υπολογίζονται για αυτή την τριετία σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες πουν αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, είναι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.

Για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αναμένεται να κληθούν μελλοντικά σε συμπληρωματική απολογία, καθώς στη δικογραφία δεν έχουν φτάσει σχετικά στοιχεία.

Στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται συνολικά 73 άτομα, ακόμη 55 δηλαδή από αυτά που έχουν συλληφθεί.

Ανάμεσά τους και ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου φέρεται να έχουν κοπεί πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.