Πειραιάς: Ξεσηκωμός για το Irish Crown – “Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο”

Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με ισραηλινούς τουρίστες διοργανώνουν την Πέμπτη 14/08 ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία. Τα καλέσματα.

Μετά τις περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό που πλημμύρισαν τη χώρα την Κυριακή (10/08), ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, στις 7 το πρωί, στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (Λιοντάρι), με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου, με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον «τραμπούκο» που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θα επιχειρήσει την Πέμπτη 14 Αυγούστου να «δέσει» στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι των εργατών που εμπόδισαν τα πλοία που μεταφέρουν πολεμικό υλικό για το κράτος δολοφόνο», σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσή του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

«Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ πρέπει να έχει την ίδια τύχη που είχαν και το πλοία που μετέφεραν πολεμικό υλικό και δεν έδεσαν ποτέ στο λιμάνι!» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, με τα συνδικάτα να απαιτούν:

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

«Ανεπιθύμητο το κρουαζιερόπλοιο “Irish Crown”, που μεταφέρει ισραηλινούς “τουρίστες” στο λιμάνι του Πειραιά», τονίζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 το πρωί στην πύλη Ε12 (στο λιοντάρι του Πειραιά).

Αναλυτικά το κάλεσμα του ΕΚΠ έχει ως εξής:

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά στέκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας και εκφράζει με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη του στον επί δεκαετίες δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει με κάθε τρόπο το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και ενισχύει τις σχέσεις της μαζί του σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου, να διαμορφώσουν ένα ευρύτερο κλίμα ανοχής και συγκάλυψης των εγκλημάτων του στη Παλαιστίνη, να καθιερωθεί ως “αντισημιτισμός” κάθε εκδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Καταδεικνύοντας έτσι την αντίθεση απέναντι στην κυβέρνηση και διάφορους συμμάχους του κράτους του Ισραήλ, απέναντι στην συνενοχή και την υποκρισία της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα.

Στους πάνω από 60.000 νεκρούς παλαιστινίους κυρίως παιδιά και αμάχους, προστίθενται πλέον καθημερινά νεκροί από τον υποσιτισμό και τον λιμό που έχει επιφέρει με όλους τους τρόπους το κράτος του Ισραήλ.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού.

Τους ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα τους. Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο είναι ανεπιθύμητο στο λιμάνι του Πειραιά και της Αττικής. Στο λιμάνι όπου πριν ένα μήνα χιλιάδες εργαζόμενοι και λαού του Πειραιά βρέθηκαν στις προβλήτες της cosco έπειτα από κάλεσμα του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, δίπλα στους λιμενεργάτες, που μπλόκαραν την εκφόρτωση container φορτωμένου με στρατιωτικό υλικό με προορισμό και αξιοποίηση του στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Δεν θα γίνουμε θέρετρο για να ξεπλυθεί το κράτος δολοφόνος.

Καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους μαθητές, φοιτητές, όλον τον λαό του Πειραιά να δώσουν μαζικά το “παρών” στην κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 07:00 το πρωί στην πύλη Ε12 (στο λιοντάρι του Πειραιά) για να καταδικάσουμε το συνεχιζόμενο έγκλημα στα εδάφη της Παλαιστίνης και να δηλώσουμε ότι το κρουαζιερόπλοιο είναι ανεπιθύμητο στο λιμάνι του Πειραιά.

Απαιτούμε:

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ

Όλοι 14/08 στις 07:00 το πρωί στην πύλη Ε12 (στο λιοντάρι του Πειραιά)».

Στη συγκέντρωση καλεί και η ΕΛΜΕ Πειραιά, η οποία τονίζει τα εξής:

«Το πλοίο, που προέρχεται από το Ισραήλ, τη χώρα που οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν «κράτος δολοφόνο», αναμένεται να δέσει στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, οι στρατιώτες εμφανίζονται ως τουρίστες, ωστόσο η κινητοποίηση τονίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη μετατροπή της πόλης σε «χώρο ανάπαυσης» για αυτούς, κατηγορώντας τους ως εγκληματίες πολέμου.

Η κινητοποίηση έρχεται μετά από πρόσφατα γεγονότα, όπως η επίθεση τραμπούκου σε εργαζόμενη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, και τις πρωτοβουλίες εργαζομένων και λιμενεργατών που είχαν μπλοκάρει πλοία με πολεμικό υλικό στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πρεσβεία του Ισραήλ για στήριξη των ισραηλινών ενεργειών στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους πολίτες να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, του οποίου οι νεκροί ξεπερνούν τους 60.000, με πολλά παιδιά ανάμεσά τους.

Η ΕΛΜΕ ζητά την αναστολή κάθε οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.»