Για την Πατρίδα, τη Θρησκεία, την Οικογένειά μας

Το παλιό δίπολο Δεξιάς-Αριστεράς, θα αναβιώσει με νέο περιεχόμενο. Οι συγκρούσεις δεν θα είναι ταξικές, οικονομικές, αλλά πολιτισμικές. Και ο δείκτης τοξικότητας θα ανέβει στα ύψη καθώς το debate θα είναι εξαιρετικά απλό και όλοι θα έχουν άποψη

O Kυριάκος Βελόπουλος πουλάει αλοιφές και επιστολές του Ιησού. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολιάζει μεμονωμένα περιστατικά, προτιμώντας Ρομά και μετανάστες. Συνεπώς είναι και οι δύο ακατάλληλοι για να πάρουν την αντιπροσωπεία του Τραμπ στην Ελλάδα.

Ο δε Αντώνης Σαμαράς είναι κουρασμένος και τραγικά πληγωμένος. Όμως αυτός ο χώρος έχει ψωμί. Και, όσο και αν ακούγεται ντεμοντέ, το «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια» μπορεί να κόψει σήμερα πολλά εισιτήρια. Ποιος θα τα πάρει; Λογικά θα τα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία δια των πολιτικών στελεχών, υπουργών και βουλευτών, που τοποθετούνται στο δεξιότερο κομμάτι του πολιτικού της άξονα.

Μην εκπλαγείτε, λοιπόν, αν η ατζέντα «Τσάρλι Κερκ» αποκτήσει έκφραση στον εγχώριο πολιτικό λόγο. Το πιθανότερο είναι να συμβεί. Και έτσι θα ακούμε όλο και πιο συχνά κυβερνητικά στελέχη να αναφέρονται στις αξίες της οικογένειας, στην αρετή του πατριωτισμού και στην Ορθοδοξία ως συγκολλητική ουσία κοινωνικής συνοχής. Αύριο, ας πούμε, μπορεί να δείτε έναν υπουργό που θα βάζει το χέρι στην καρδιά δηλώνοντας ότι είναι κατά των αμβλώσεων. Ούτως ή άλλως, αυτές οι έννοιες αποτελούν προνομιακό πεδίο για τη διαλεκτική της Δεξιάς.

Και εξυπηρετούν δύο σκοπούς: πρώτον, μεταθέτουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα στα ιδεολογήματα και σε έννοιες που παίρνουν μόνο δύο πρόσημα -είσαι υπέρ ή κατά των αμβλώσεων, δεν υπάρχει μέση λύση. Και δεύτερον, είναι ένα εύφορο πεδίο για να σπείρεις πόλωση και να φυτέψεις φανταστικούς εχθρούς. Τι πιο εύκολο; Κάποιος που μιλάει για δικαιώματα να εγκαλείται ως υπονομευτής της οικογένειας. Μία δήλωση για την ενσωμάτωση μεταναστών να παρουσιάζεται ως μεθόδευση για την αλλοίωση του πολιτισμού. Και πάει λέγοντας.

Αν διαβάσετε τις θέσεις του Τσάρλι Κερκ θα διαπιστώσετε ότι, στην πραγματικότητα, δεν αφορούν την πολιτική όπως τουλάχιστον την ξέραμε μέχρι σήμερα. Δεν τίθεται προς συζήτηση η οικονομική πολιτική ή το παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Κερκ συζητούσε περί κοινωνικών αντιλήψεων. Περίπου σαν να κάνεις debate για τις προγαμιαίες σχέσεις. Ο,τι και αν πιστεύεις, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, ούτε και επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, θα το δούμε και στα δικά μας γήπεδα -ήδη το βλέπουμε. Και θα επαναπροσδιορίσει το παλιό δίπολο Δεξιάς-Αριστεράς με νέο περιεχόμενο. Οι συγκρούσεις δεν θα είναι ταξικές, οικονομικές, αλλά πολιτισμικές.

Και ο δείκτης τοξικότητας θα ανέβει στα ύψη καθώς το debate θα είναι εξαιρετικά απλό και όλοι θα έχουν άποψη. Θα πρόκειται, άλλωστε, για την Πατρίδα, τη Θρησκεία και την Οικογένεια.