Πονηρός Άδωνις: Εγκωμιάζει Τσίπρα, προειδοποιεί Μητσοτάκη…

Δεν είναι σύνηθες ένας πολιτικός να εγκωμιάζει έναν αντίπαλό, τον οποίο το κόμμα του έχει αναγάγει σε πρώτο πολιτικό στόχο εδώ και 13 χρόνια. Μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από το 2012, όταν έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτέλεσε το μεγάλο αντίπαλο για τη σαμαρική ΝΔ και από το 2016 για τη μητσοτακική ΝΔ. Τον Τσίπρα που επέλεξε να εγκωμιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μια «ευαίσθητη» και «πονηρή» στιγμή των πολιτικών εξελίξεων.

Φυσικά, εντυπωσιάζει η «τόλμη» του Γεωργιάδη να χαρακτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό ως «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιά μας». Ωστόσο, αυτό που είναι άξιο ιδιαίτερης επισήμανσης δεν είναι ο χαρακτηρισμός. Το αυτονόητο λέει. Ένας πολιτικός που παίρνει έναν πολιτικό χώρο του 3% και τον οδηγεί στο 36% και στην κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να έχει πολιτικό ταλέντο. Μόνο αν είσαι κομπλεξικός απέναντι στον αντίπαλο θα διστάσεις να το πεις. Και ο Άδωνις έχει πολλά κόμπλεξ, αλλά όχι τέτοιο. Για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, ο ίδιος είναι το καλύτερο (υπερ)δεξί μπακ της εποχής του, γιατί να μην αναγνωρίσει το ταλέντο ενός αριστερού επιθετικού της άλλης πλευράς;

Όμως, σε όσα είπε ο Άδωνις για τον Τσίπρα μεγαλύτερη αξία, στη σημερινή συγκυρία, δεν έχουν τα εγκώμια. Αλλά οι πέντε λέξεις που πρόσθεσε: «Παραμένει ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος».

Η συζήτηση που μονοπωλεί εδώ και καιρό την πολιτική ζωή είναι η «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού σε πρώτο ρόλο. Η κυβερνητική προπαγάνδα αντιμετωπίζει αυτήν την προοπτική με δύο τρόπους:

Πρώτον, προκλητικά: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε στο σημείο να πει ότι με την επιστροφή Τσίπρα θα χαρούν μόνο οι…17.000 κακοποιοί που αποφυλακίστηκαν με νόμο της κυβέρνησής του (πρόκειται για μεγάλο ψεύδος, αλλά δεν είναι αυτό του παρόντος).

Δεύτερον, απαξιωτικά: η προπαγάνδα στα φιλοκυβερνητικά μέσα, πρωτοστατούντων των ακροκεντρώων, λέει ότι η επιστροφή Τσίπρα σε πρώτο ρόλο αποτελεί «δώρο στον Μητσοτάκη». Την εξέφρασε ο εκ μεταγραφής Γ. Φλωρίδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν φαίνεται να συμφωνεί λέγοντας ότι ο Τσίπρας «παραμένει υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος».

Τι σημαίνει αυτό; Το εξήγησε ο ίδιος με τον τρόπο που περιέγραψε τη σημερινή πολιτική σκηνή: «Αυτή τη στιγμή οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι —ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελλος— ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εάν μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, ξέρεις περίπου από πριν τι θα πει, δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης. Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή, βασικά όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό πλην του εαυτού της και των βουλευτών της. Εάν μιλάει ο κ. Φάμελλος, ωραία μιλάει, αλλά δεν σε συναρπάζει».

Είναι σαν να λέει: «Μια χαρά για εμάς είναι αυτοί οι αντίπαλοι, αν μείνουν τα πράγματα έτσι έως τις εκλογές, ποιος θα μας απειλήσει;».

Αντίθετα, αν επανέλθει στο προσκήνιο κάποιος άλλος, δηλαδή ο Τσίπρας, ουδείς μπορεί να εκφράσει την ίδια βεβαιότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει, σύμφωνα με τη διατύπωση Γεωργιάδη, «υπολογίσιμο αντίπαλο». Μπορεί οι κουφιοκεφαλάκηδες φαν του Μητσοτάκη να «καλωσορίζουν» τη διαφαινόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, αλλά ο Άδωνις προειδοποιεί: μην τον υποτιμάτε.

Και αυτή η προειδοποίηση είναι το ξεχωριστό στοιχείο από όσα είπε ο Άδωνις. Όχι τα προς Τσίπρα εγκώμια, αλλά η προειδοποίηση προς Μητσοτάκη. Με απλά λόγια, αν στις επόμενες εκλογές ο νυν πρωθυπουργός έχει αντιπάλους Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου Φάμελλο, μπορεί να είναι ήσυχος, η αντίπαλη πλευρά δεν έχει καμιά ελπίδα. Αν έχει τον Τσίπρα, τουλάχιστον ήσυχος δεν θα είναι.

Αυτό λέει ο Άδωνις, που ρίχνει από τώρα λοξές ματιές στην επόμενη μέρα, αν αυτή δεν περιλαμβάνει το σημερινό αρχηγό του…