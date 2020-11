Το τέλος της "προστατευτικής φύλαξης" ασυνόδευτων ανηλίκων χαιρετίζει η ΑΡΣΙΣ

Την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει τέλος στο θεσμό της λεγόμενης «προστατευτικής φύλαξης» ασυνόδευτων ανήλικων στα κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων, χαιρετίζει η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, μετά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της οργάνωσης, «μόνο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη UNICEF, υποστήριξε 353 ασυνόδευτους ανηλίκους σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης το 2017 και 725 το 2018 μέσα από το πρόγραμμα "Providing urgent protection for the most vulnerable Unaccompanied Children (UAC) through Safe Zones, Food Provision and Case management"». Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα "Child Protection, Detention Monitoring, Persons with Specific Needs Support and Legal Aid" το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για το 2019 υποστηρίχθηκαν 472 ανήλικοι κι από την αρχή του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο έχουν λάβει υπηρεσίες προστασίας 338 ασυνόδευτοι ανήλικοι.

«Το αίτημα για την κατάργηση της "προστατευτικής φύλαξης" είχε υποβληθεί εγκαίρως από όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς η πρακτική αυτή αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση σειράς διατάξεων του διεθνούς δικαίου και για το λόγο αυτό η χώρα μας έχει καταδικαστεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αναφέρεται στο δελτίο της οργάνωσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τονίζεται τέλος, ότι σε αναμονή των σχετικών διατάξεων που θα κατατεθούν στη Βουλή για τον επίσημο τερματισμό αυτής της πρακτικής, η ΑΡΣΙΣ δηλώνει πλήρως διατεθειμένη να συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, «με τη μακροχρόνια εμπειρία της στον τομέα της Παιδικής Προστασίας».

