Δολοφονία Κερκ: “Εσύ είσαι;” – Πώς ο πατέρας του Ρόμπινσον αναγνώρισε τον δράστη γιο του

Η συμβολή του πατέρα του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον στο τέλος του ανθρωποκυνηγητού για τη σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς χιλιάδες Αμερικανοί παρακολουθούσαν με αγωνία το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολυθεί κατά του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ένας πατέρας από την Γιούτα είδε τις φωτογραφίες και τα βίντεο του υπόπτου που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές.

Ο άνδρας στις εικόνες ήταν ντυμένος με ένα μαύρο T-shirt που είχε πάνω του έναν αετό και την αμερικανική σημαία, ενώ φαινόταν να πηδά από την ταράτσα ενός κτιρίου του Πανεπιστημίου της Γιούτα και να τρέχει προς μια δασώδη περιοχή. Το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο με μαύρα γυαλιά ηλίου και καπέλο του μπέιζμπολ.

Ο πατέρας αναγνώρισε τον άνδρα. «Τάιλερ, εσύ είσαι; Αυτός σου μοιάζει», ρώτησε τον γιο του, σύμφωνα με αξιωματούχο επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Ο 22χρονος γιος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε στον πατέρα του ότι είχε πυροβολήσει τον Κιρκ, ανέφερε ο αξιωματούχος στο CNN.

«Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», απάντησε ο Ρόμπινσον όταν ο πατέρας του του ζήτησε να παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με την πηγή.

Ο πατέρας έπεισε τον γιο του να μιλήσει σε έναν ιερέα που συνεργάζεται με το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον, ανέφερε η πηγή επιβολής του νόμου.

Ένας οικογενειακός φίλος επικοινώνησε τελικά με το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον, που βρισκόταν σε απόσταση πάνω από τρεις ώρες από το σημείο της δολοφονίας. Το γραφείο μετέφερε την πληροφορία στις αρχές της Κομητείας Γιούτα και το FBI.

Utah Governor's Office / AP

Την ίδια νύχτα – λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι «δεν είχαν καμία ιδέα» για το πού βρισκόταν ακριβώς ο ύποπτος – ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση. Ήταν 10 μ.μ. την Πέμπτη στην Ούτα, και οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές είχαν δώσει συνέντευξη τύπου περίπου δύο ώρες νωρίτερα, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του υπόπτου.

«Τον πιάσαμε», είπε ο κυβερνήτης της Ούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή το πρωί.

Το FBI είχε λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή πάνω από 7.000 πληροφορίες και υποδείξεις – τις περισσότερες που είχε λάβει η υπηρεσία από την επίθεση στη Μαραθώνιο της Βοστόνης το 2013, είπε ο κυβερνήτης. Αλλά εκείνη η μία πληροφορία από τον πατέρα του Ρόμπινσον και τον οικογενειακό φίλο οδήγησε σε μια σημαντική εξέλιξη στην εκτεταμένη καταδίωξη.

Χρειάστηκαν σχεδόν 30 ώρες για να εντοπίσουν τον Ρόμπινσον, τον οποίο οι αρχές κατηγορούν ότι σκότωσε τον Κερκ, πυροβολώντας τον στον λαιμό από μια ταράτσα σε εκδήλωση με κοινό 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Μετά από σχεδόν 200 συνεντεύξεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών επιβολής του νόμου, την ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και έναν ανακριτικό γύρο όπου δύο άτομα ερωτήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα πιστεύουν ότι έχουν στα χέρια τους τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ποιος είναι

Ο 22χρονος μεγάλωσε στην προαστιακή κοινότητα της Ουάσινγκτον, στη Γιούτα, και υπήρξε αριστούχος μαθητής. Δεν είχε κομματική ταυτότητα και δεν ψήφισε στις δύο τελευταίες εκλογές, σύμφωνα με τα μητρώα. Ωστόσο, μέλος της οικογένειάς του είπε στους ανακριτές ότι «τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος» και είχε στραφεί εναντίον του Κερκ, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, μεταφέροντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή αφήσει να εννοηθεί πως ήταν ο δράστης, είπε ο Κοξ. Ο Ρόμπινσον συνελήφθη χθες στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, 33 ώρες μετά τον φόνο του Κερκ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Τα στοιχεία

Ο Ρόμπινσον είχε αναρτήσει μηνύματα στο Discord, μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας, τα οποία έδειξε στις Αρχές ο συγκάτοικός του, σύμφωνα με τον Κοξ. Στα μηνύματα, ο 22χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Ότι έπρεπε να ανακτήσει ένα τουφέκι από «σημείο απόκρυψης»

Ότι άφησε το όπλο σε έναν θάμνο

Ότι παρακολουθούσε τον χώρο όπου το είχε κρύψει

Ότι το είχε τυλίξει σε πετσέτα

Έκανε μνεία σε σφαίρες με χαραγμένα μηνύματα

Αναφορά σε αλλαγή ρούχων

Το όπλο

Οι ανακριτές βρήκαν ένα τουφέκι με κλείστρο τυλιγμένο σε πετσέτα, δήλωσε ο Κοξ. Οι κάλυκες που βρέθηκαν είχαν χαραγμένα μηνύματα, ανάμεσα στις οποίες και το μήνυμα: «Έι, φασίστα! Πιάστο!».

Υλικό από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο παρακολούθησης έδειξε τον ύποπτο να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης με ένα Dodge Challenger. Φορούσε μπορντό μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτσάκι, μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, σύμφωνα με τον Κοξ. Όταν εντοπίστηκε από τις αρχές, φορούσε ρούχα «αντίστοιχα» με εκείνα που φαίνονταν στο βίντεο, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Οι 33 ώρες και το χρονικό της σύλληψης του Ρόμπινσον

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, παρουσίασε χθες στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον:

Στις 12:23 το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμό.

Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.

Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.

Χθες στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.

Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.

Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.

Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.

Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Τι δήλωσε η σύζυγος του δολοφονηθέντα Κερκ

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ότι το μήνυμα και η αποστολή του εκλιπόντος συζύγου της θα είναι «ισχυρότερα, πιο τολμηρά, πιο δυνατά και μεγαλύτερα από ποτέ» και ότι «οι κραυγές της θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο».

«Μου άρεσε πολύ που ήξερα ότι ένα από τα μότο του ήταν «ποτέ μην παραδοθείς»», είπε για τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Ο Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της ακροδεξιάς οργάνωσης νεολαίας Turning Point USA, πέθανε αφού πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ μιλούσε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) το απόγευμα της Τετάρτης. Η εκδήλωση ήταν η πρώτη της φθινοπωρινής περιοδείας της οργάνωσης στις πανεπιστημιουπόλεις. Η Έρικα Κερκ δήλωσε ότι η περιοδεία στις πανεπιστημιουπόλεις θα συνεχιστεί παρά τον θάνατο του συζύγου της.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολία και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα αντηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ και η σοφία του θα διαρκέσει», είπε.

Η Έρικα Κερκ, μιλώντας από το γραφείο του συζύγου της στο Turning Point USA, δήλωσε ότι ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή «κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού».