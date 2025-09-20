Ο Τραμπ “στραγγαλίζει” τα ΜΜΕ μετά την απόλυση του Κίμελ – Νέο “μπλόκο” του Πενταγώνου

Νέα παρέμβαση Τραμπ στα ΜΜΕ μετά την διακοπή του “Jimmy Kimmel Live!”. Το Πεντάγωνο εντείνει τον έλεγχό του στις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τον Τύπο.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας που το αφορά, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο. Η αλλαγή αυτή χαρακτηρίστηκε από τη δημοσιογραφική ένωση National Press Club ως «επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Οι νέες προϋποθέσεις, αποτελούν ένα νέο σταθμό στη μάχη που διεξάγουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εναντίον του παραδοσιακού Τύπου, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν είναι ευνοϊκός απέναντί τους.

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο, οι πληροφορίες από το Πεντάγωνο «πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αρμόδιο αξιωματούχο πριν από τη δημοσίευση, ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη». Η διάταξη καλύπτει επίσης πληροφορίες που συλλέγονται μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας. Ο μη σεβασμός του κανόνα οδηγεί στην άρση της διαπίστευσης.

«Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες χωρίς ρητή έγκριση από την κυβέρνηση», τονίζει η ανακοίνωση του National Press Club, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό». Ο πρόεδρος της ένωσης, Μάικ Μπαλσάμο, κάλεσε το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή την απαίτηση.

Ο επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», Πιτ Χέγκσεθ, υπεραμύνθηκε μιας άλλης διάταξης, γράφοντας στο X ότι «ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης με μέτρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ακολουθείτε τους κανόνες – ή πηγαίνετε σπίτι σας». Από τις αρχές της χρονιάς, ο Χέγκσεθ είχε ήδη αφαιρέσει τα γραφεία που είχαν στο Πεντάγωνο μεγάλα, μάλλον προοδευτικά μέσα ενημέρωσης, για να τα παραχωρήσει σε μέσα που χαρακτηρίζονται περισσότερο δεξιά.

Αβέβαιο το μέλλον του “Jimmy Kimmel Live!” – Του ζητούν “να χαμηλώσει την ένταση”

Η ξαφνική αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» από το ABC, υπό πίεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη της δύναμης που διαθέτει ο Τραμπ να επηρεάζει τα μέσα ενημέρωσης, την ψυχαγωγία και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τα σχόλια του Κίμελ σχετικά με τον φερόμενο δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και προκάλεσε αναταραχή στον αμερικανικό Τύπο και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου.

Η εκπομπή διακόπηκε «επ’ αόριστον» την Τετάρτη, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, εμφανίστηκε σε συντηρητικό podcast, ασκώντας δημόσια πίεση στο ABC να τιμωρήσει τον Κίμελ. Σημαντικός αριθμός τοπικών σταθμών, ιδιοκτησίας των Nexstar και Sinclair, ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλλει την εκπομπή.

Το προσωπικό του Κίμελ θα συνεχίσει να αμείβεται προς το παρόν, ενώ οι συζητήσεις με τα στελέχη της Disney συνεχίζονται. Το «Jimmy Kimmel Live!» απασχολεί περίπου 200 έως 250 άτομα και λειτουργεί σε θέατρο στο Χόλιγουντ. Ο Κίμελ έχει δείξει επανειλημμένα μέριμνα για το προσωπικό του, προσφέροντας οικονομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια απεργιών και φυσικών καταστροφών στο Χόλιγουντ.

Ο Κίμελ αρνήθηκε να αλλάξει τον προετοιμασμένο μονόλογό του για την Τετάρτη, ο οποίος στρεφόταν κατά του Fox News και της βάσης υποστηρικτών του Τραμπ (MAGA). Τότε, ο CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και η συνδιευθύντρια της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν, αποφάσισαν τη διακοπή της εκπομπής επ’ αόριστον, ελπίζοντας να βρουν τρόπο να προχωρήσουν με τον παρουσιαστή.

Η Disney είναι «αισιόδοξη» ότι θα βρεθεί τρόπος να επιστρέψει η εκπομπή του Κίμελ, ανέφερε άλλη πηγή στο CNN.

Και οι δύο πλευρές – Disney και Κίμελ – πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για το πώς θα συνεχιστεί η εκπομπή, μετά την «πραγματική, σοβαρή απειλή» να χάσει το ABC τις τοπικές άδειες εκπομπής του, σύμφωνα με την πηγή.

«Όλοι τον εκτιμούν βαθιά και θέλουν να επιστρέψει. Αλλά πρέπει “να χαμηλώσει την ένταση”», δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις στο CNN.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί πολιτική πίεση για να περιορίσει τη δραστηριότητα των μέσων ενημέρωσης και να ελέγξει την εικόνα της δημόσιας συζήτησης, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στις ΗΠΑ.