Έβερεστ: Σώοι όλοι οι ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στα χιόνια

Διασώθηκαν και οι τελευταίοι ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τερματίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Εκατοντάδες πεζοπόροι είχαν αποκλειστεί στο χιόνι το Σαββατοκύριακο στην απομονωμένη κοιλάδα Κάρμα, έπειτα από μια ασυνήθιστα ισχυρή χιονοθύελλα που έριξε μεγάλες ποσότητες χιονιού στην περιοχή.

Το χιόνι έπεφτε ασταμάτητα όλο το Σάββατο στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων. Την Κυριακή, οι διασώστες είχαν ήδη οδηγήσει περίπου 350 πεζοπόρους σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, οι υπόλοιποι περίπου 200 πεζοπόροι αναμενόταν να φτάσουν σε ασφαλές σημείο έως την Τρίτη.

Συνολικά, 580 ορειβάτες μαζί με περισσότερους από 300 οδηγούς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ομάδες διάσωσης που μετέφεραν τρόφιμα, φάρμακα, φιάλες οξυγόνου και ζεστά ρούχα, τους καθοδήγησαν έξω από την κοιλάδα Κάρμα.

Ένας Κινέζος ορειβάτης είπε ότι η ομάδα του ήταν «πολύ φοβισμένη για να κοιμηθεί» το Σάββατο, καθώς το χιόνι συσσωρευόταν γρήγορα γύρω από τις σκηνές τους, αναγκάζοντάς τους να το απομακρύνουν κάθε ενενήντα λεπτά. Αποφάσισαν να κατέβουν την Κυριακή, καθώς ο καιρός χειροτέρευε.

«Στον δρόμο συναντήσαμε τον πατέρα του οδηγού μας, που είχε βγει να τον ψάξει. Τότε μάθαμε ότι και στην κοιλάδα το χιόνι ήταν πολύ, και ότι οι κάτοικοι, ανήμποροι να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους στο βουνό, ήταν εξαιρετικά ανήσυχοι».

Η χιονοθύελλα επίσης ματαίωσε τα σχέδια των ορειβατών της αμερικανικής εταιρείας Madison Mountaineering, που προσπαθούσαν να κατακτήσουν την κορυφή Τσο Ογιού, ύψους 8.188 μέτρων, στα σύνορα Κίνας–Νεπάλ.

Η κοιλάδα Κάρμα εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από δυτικούς ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα. Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της περιοχής του Έβερεστ στο Θιβέτ ως σημαντικού τουριστικού προορισμού, η περιοχή έχει προσελκύσει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Πάνω από 540.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την περιοχή του Έβερεστ πέρυσι, αριθμός-ρεκόρ.

Η περιοχή του Έβερεστ παραμένει προσωρινά κλειστή για το κοινό, σύμφωνα με το Xinhua, συμπεριλαμβανομένων των κοιλάδων Κάρμα και Ρονγκσάρ, καθώς και του Τσο Ογιού.

Η σφοδρή χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου επηρέασε επίσης εκατοντάδες πεζοπόρους και σε άλλα μέρη της δυτικής Κίνας, όπως στην Σιντζιάνγκ, στο Τσινγκχάι και στο Γκανσού. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του από υποθερμία σε συνδυασμό με οξύ υψομετρικό σύνδρομο.

Ο Οκτώβριος είναι συνήθως περίοδος αιχμής για την περιοχή, με καθαρό και ήπιο καιρό, όμως ο Τσεν Γκεσουάνγκ, μέλος μιας ομάδας 18 πεζοπόρων που επέστρεψε στην πόλη Τσουντάνγκ, δήλωσε ότι «ο καιρός φέτος δεν ήταν φυσιολογικός».