Γαζά: Το Al Jazeera κατηγορεί το Ισραήλ ότι “στοχοθετεί” δημοσιογράφους

Το Al Jazeera κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι «στοχοθετεί» Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα μετά τον θάνατο δύο δημοσιογράφων που εργάζονταν για το δορυφορικό κανάλι του Κατάρ, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Χάμζα Βάελ Νταχντούχ, ο γιος του επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας, του Βάελ αλ-Νταχντούχ, και ο Μούσταφα Θουράγια, ένας ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργάζεται με το AFP, σκοτώθηκαν σήμερα ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

«Το Al Jazeera καταδικάζει σθεναρά τη στοχοθέτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αυτοκινήτου παλαιστινίων δημοσιογράφων», ανέφερε το κανάλι σε ανακοίνωσή του κατηγορώντας το Ισραήλ για «παραβίαση των αρχών της ελευθερίας του Τύπου».

Νωρίτερα έγινε γνωστό για τον ανταποκριτή του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας, Wael Dahdouh, ότι θρηνεί πλέον και τον γιο του, Hamza Dahdouh, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο το αυτοκίνητό του στη νότια Γάζα.

Πρόκειται για τον δεύτερο γιο που χάνει από ισραηλινούς βομβαρδισμούς ο δημοσιογράφος που θρηνεί για την οικογένειά του, καθώς τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τη σύζυγο, τον άλλο γιο, την κόρη και τον εγγονό του στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Al Jazeera journalist, Wael Dahdouh, bidding farewell to his son Hamza, who has been killed along with journalist Mustafa Thurayya in an Israeli strike, which targeted a journalists’ car. pic.twitter.com/2h0zEizoKo

— Quds News Network (@QudsNen) January 7, 2024