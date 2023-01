Η Μεγάλη Πλημμύρα στις 13 Ιανουαρίου του 1862 στην Καλιφόρνια - Το χθες και το σήμερα

Η Μεγάλη Πλημμύρα του 1862 στις ΗΠΑ (Great Flood) προκλήθηκε μετά από μια σειρά ισχυρών καταιγίδων που εκδηλώθηκαν από τις 9 Δεκεμβρίου του 1861 έως και τις 17 Ιανουαρίου του 1862 και επηρεάσαν το Όρεγκον, τη Νεβάδα και την Καλιφόρνια με 4000 νεκρούς.

Το μέγιστο των καταστροφών σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου. Είχαν προηγηθεί εβδομάδες συνεχών βροχών και χιονοπτώσεων στα πολύ μεγάλα υψόμετρα που ξεκίνησαν στο Όρεγκον τον Νοέμβριο 1861 και συνεχίστηκαν τον Ιανουάριο του 1862. Ακολούθησαν ρεκόρ βροχοπτώσεων από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου και αυτό συνέβαλε σε πλημμυρικά φαινόμενα που επεκτάθηκαν από τον ποταμό Κολούμπια νότια στο δυτικό Όρεγκον, και μέσω της Καλιφόρνια έως το Σαν Ντιέγκο και την ενδοχώρα. Επηρεάστηκαν το Αϊντάχο η επικράτεια της Ουάσιγκτον ,η Νεβάδα η Γιούτα και η Αριζόνα Οι πυκνές χιονοπτώσεις στα βουνά της μακρινής δυτικής Βόρειας Αμερικής προκάλεσαν περισσότερες πλημμύρες στο Αϊντάχο, στην Αριζόνα, στο Νέο Μεξικό , καθώς και στη Μπάχα Καλιφόρνια και τη Σονόρα του Μεξικού την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς το χιόνι έλιωσε.

Η εκτιμώμενη υλική ζημιά μόνο στην Καλιφόρνια ήταν 10 εκατομμύρια δολάρια σε δολάρια του 1862. Οι χειμερινές βροχές ξεκίνησαν νωρίς τον Νοέμβριο και συνεχίστηκαν σχεδόν αδιάκοπα για τέσσερις μήνες. Το Marysville και το Sacramento υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στην κοιλάδα της Βόρειας Καλιφόρνια.

Αυτή η σκηνή δείχνει τα νερά της πλημμύρας τον Ιανουάριο του 1862 κατά μήκος της οδού K με κατεύθυνση δυτικά από την 4η οδό στο Σακραμέντο.

Το 2012, υδρολόγοι και μετεωρολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βροχόπτωση πιθανότατα προκλήθηκε από μια σειρά ατμοσφαιρικών ποταμών που έπληξαν τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος ολόκληρης της Δυτικής Ακτής , από το Όρεγκον έως τη Νότια Καλιφόρνια.

Περισσότερα από 200.000 βοοειδή έχασαν τη ζωή τους και η πολιτεία της Καλιφόρνια χρεοκόπησε. Οι ειδήσεις από την εποχή εκείνη περιγράφουν ένα σουρεαλιστικό σκηνικό: Ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πεδιάδες μετατράπηκαν σε λίμνες όσο μπορούσε να δει το μάτι. Σχεδόν όλοι στην πολιτεία επλήγησαν από την πλημμύρα, από θύματα που έχασαν τα σπίτια τους μέχρι κρατικούς υπαλλήλους που, μέσα στο χάος και τη σύγχυση, δεν πληρώνονταν για περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν υπήρχε κάλυψη έκτακτων ειδήσεων στο "The Chronicle" καθώς η εφημερίδα δεν υπήρχε παρά μόνο τρία χρόνια μετά την καταστροφή. Για σχεδόν έναν αιώνα, η Μεγάλη Πλημμύρα αναφερόταν συχνά, ίση με τον σεισμό και την πυρκαγιά του 1906 όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές στην Καλιφόρνια. Μετά τις πλημμύρες ακολούθησε μια 20ετής ξηρασία.

ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Τις ίδιες περίπου καταστάσεις βιώνει και στις μέρες μας η Δυτική Ακτή καθώς ήδη από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 οι καταιγίδες που εκδηλώνονται αποτελούν την πιο πρόσφατη έκφραση των δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες. Οι καταιγίδες έχουν οδηγήσει έως τώρα σε επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης με μεγάλο μέρος της Καλιφόρνια να φτάνει σε ποσοστό 400% έως 600% πάνω από το μέσο όρο βροχοπτώσεων που φυσιολογικά σημειώνεται αντίστοιχες περιόδους. Η κοιλάδα του Σακραμέντο βρίσκεται ί αντιμέτωπη με πλημμύρες, ενώ τα σχολεία στις γύρω περιοχές του Σακραμέντο ακύρωσαν τα μαθήματα εν αναμονή της καταιγίδας και εν μέσω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

Οι καταιγίδες που έχουν κατακλύσει την πολιτεία έχουν καταστρέψει σπίτια κι επιχειρήσεις, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρέθηκε κι ένα νήπιο που πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο τροχόσπιτο που διέμενε στη βόρεια Καλιφόρνια. Επιπλέον, νεκρή βρέθηκε το Σάββατο (7/1) μια γυναίκα που ζούσε σε έναν καταυλισμό αστέγων κατά μήκος του ποταμού Σακραμέντο όταν ένα κλαδί δέντρου έπεσε στη σκηνή της. Σημειώνεται ότι, μεγάλο μέρος της περιοχής που επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις, προηγουμένως είχε υποστεί ακραίες συνθήκες ξηρασίας. Σε σημείο δε, τέτοιο ώστε η Καλιφόρνια εξέδωσε ανώτατα όρια της ποσότητας νερού που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι.

Παρά τις καταστροφές και τις πλημμύρες η Καλιφόρνια και ειδικότερα το Σακραμέντο δεν παύει να είναι μια υπέροχη περιοχή και πόλη

