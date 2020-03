Κορονοϊός: Η Κίνα έτοιμη για συνεργασία με τη Γαλλία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Γαλλία, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην πρόληψη και τον έλεγχο εξάπλωσης του κορονοϊού, για να οικοδομηθεί μία κοινότητα κοινής υγείας, για την ανθρωπότητα.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ένα πρόσφατο μήνυμά του προς το Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο οποίο και εξέφρασε την ειλικρινή του συμπάθεια εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης και του λαού της Κίνας, στο γαλλικό λαό, εξαιτίας του ξεσπάσματος του Covid-19 στη Γαλλία.

Σε λειτουργία το πειραματικό εργαστήριο φυσικής

Το πειραματικό εργαστήριο φυσικής στην Κίνα (The China Spallation Neutron Source -CSNS) η έδρα του οποίου βρίσκεται στην πόλη Ντονγκουάν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, έχει αρχίσει τον πρώτο γύρο της πειραματικής λειτουργίας του, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο (IHEP), εντός της κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Στο πλαίσιο των πειραματικών χρήσεων του εργαστηρίου το πανεπιστήμιο (the University of Science and Technology of China) θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία απεικόνισης νετρονίων στην αρχαιολογική έρευνα.