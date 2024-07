Ανακαινίσεις και νέα καταστήματα στο πλάνο ανάπτυξης της METRO για το 2024

Η METRO, με τις αλυσίδες καταστημάτων My market και METRO Cash & Carry, έχοντας στο επίκεντρο τους πελάτες της που την εμπιστεύονται διαχρονικά, αναβαθμίζει διαρκώς τις υποδομές της, μειώνοντας σταθερά το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας με στόχο να παρέχει μία μοναδική εμπειρία αγορών σε όλα τα επίπεδα.

Ανακαινίσεις καταστημάτων My market

Με βάση το στρατηγικό πλάνο, για το 2024 έχουν προγραμματιστεί εννέα συνολικά ανακαινίσεις σε καταστήματα My market στην Αττική και στην περιφέρεια. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τα εγκαίνια ανακαίνισης τεσσάρων καταστημάτων σε Αγία Παρασκευή, Λούτσα, Τρίκαλα Καλαμπάκας και στη Ρόδο, στην περιοχή Κρεμαστή. Στο πλάνο ανακαινίσεων περιλαμβάνονται ακόμη 5 καταστήματα My market σε Ριζούπολη, Πάτρα – Ταραμπούρα, Πάτρα – Ακτή Δημαίων, Μαρούσι – Εμπορικό Κέντρο Αίθριο, Νέα Μάκρη, ενώ προβλέπεται το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στο Άργος.

Το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου των My market συνοδεύεται και από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα €36 εκατ. στο οποίο περιλαμβάνεται η απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού οικοπέδων και ακινήτων στα οποία θα δημιουργηθούν & θα λειτουργήσουν νέα καταστήματα τα επόμενα χρόνια.

Νέα καταστήματα My market Local

Ο τομέας του franchise σημειώνει δυναμική ανάπτυξη αριθμώντας σήμερα 24 καταστήματα My market Local, εκ των οποίων τα 10 έχουν ανοίξει μέσα στο 2024. Τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών, με την εταιρεία να λαμβάνει 100 αιτήσεις ανά μήνα από ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ πρόσφατα άνοιξε και το πρώτο My market Local στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά εκτιμάται ότι θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα το 2024.

Τα My market Local παρουσίασαν πρόσφατα ένα νέο concept, σε συνεργασία με την IL TOTO. Οι πελάτες του καταστήματος στην περιοχή Ζωγράφου (Μούσκου 12), μπορούν να συνδυάζουν τις καθημερινές τους αγορές, με τον αγαπημένο τους καφέ και τα γευστικά γλυκίσματα από το κατάστημα IL TOTO, που βρίσκεται εντός του My market Local.

Τα METRO Cash & Carry, συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία

Τα METRO Cash & Carry, αποτελούν διαχρονικά τον ηγέτη στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50%. Η αλυσίδα αριθμεί 50 φυσικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, ενώ έχει μεγιστοποιήσει τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και στον κλάδο της μεταπώλησης.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου της, μέχρι το τέλος του 2024, αναμένεται να ανοίξουν δύο νέα καταστήματα 1.200 τ.μ. το καθένα. Επιπλέον, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος METRO Cash & Carry στο Κορωπί.

Κάθε ανακαίνιση και νέο κατάστημα που παρουσιάζεται στην ελληνική αγορά ακολουθεί τη φιλοσοφία της αλυσίδας να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία αγορών εξασφαλίζοντας τη φρεσκάδα και την ποιότητα των προϊόντων, πάντα με φιλική, ζεστή, ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, αλλαγές πραγματοποιούνται στην εικόνα των καταστημάτων εξωτερικά και εσωτερικά, με την προσθήκη νέων τμημάτων, όπως το My Ευεξία (με βιολογικά προϊόντα και είδη ειδικών διατροφικών αναγκών) και το τμήμα Bake-Off. Παράλληλα, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ψύξης, φωτισμού και κλιματισμού.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευχάριστου και λειτουργικού, τόσο για τους πελάτες και τους επαγγελματίες που την εμπιστεύονται εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, όσο και για τους εργαζομένους του δικτύου της αλυσίδας.

Σχετικά με τη METRO AEBE:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 301 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.300 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.