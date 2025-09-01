Πώς θα πλύνεις τα παπούτσια στο πλυντήριο χωρίς να τα καταστρέψεις

Tα υφασμάτινα παπούτσια χρειάζονται πλύσιμο κάθε δυο μήνες και αυτά του γυμναστηρίου, κάθε δυο εβδομάδες. Πώς θα απλοποιήουμε τη ζωή μας.

Στα παπούτσια μας κυκλοφορούν εκατοντάδες χιλιάδες βακτήρια, συν τη βρωμιά ή την ενοχλητική μυρωδιά που υπάρχει στο εσωτερικό. Μπορούμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά, χρησιμοποιώντας το πλυντήριο μας.

Βασική προϋπόθεση βέβαια, για όσα ακολουθούν, είναι να θέλουμε να καθαρίσουμε υφασμάτινα παπούτσια. Τα άλλα υλικά, θέλουν μια πιο ιδιαίτερη μεταχείριση, την οποία θα αναπτύξουμε άλλη ώρα.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα υφασμάτινα παπούτσια, αθλητικά και μη.

Για την ιστορία, ποδίατροι προτείνουν να πλένουμε τα παπούτσια μας τουλάχιστον κάθε δυο μήνες και αυτά που χρησιμοποιούμε στο γυμναστήριο, κάθε δύο εβδομάδες.

Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε μαγειρική σόδα στο εσωτερικό των παπουτσιών. Αφήνουμε να δράσει (να εξαφανίσει τις μυρωδιές) για 1-2 μέρες, αφαιρούμε και κοιτάμε , στην ετικέτα που υπάρχει στη “γλώσσα” του παπουτσιού, αν αντέχει το πλυντήριο και ποια είναι η προτεινόμενη θερμοκρασία.

Αν υπάρχει η συναίνεση της εταιρείας, αφαιρούμε την εξτρά βρωμιά (πχ λάσπη) με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Τρίβουμε απαλά και επιμένουμε λίγο περισσότερο, σε λεκέδες που έχουν κολλήσει.

Ακολούθως, αφαιρούμε τα κορδόνια και τις σόλες.

Εναποθέτουμε τα παπούτσια, τις σόλες και τα κορδόνια σε μια τσάντα πλυντηρίου. Αν δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε μαξιλαροθήκη, την οποία δένουμε στην κορυφή (κάνουμε έναν κόμπο).

Αν έχουμε να πλύνουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, βάζουμε στον κάδο παλιές πετσέτες ή χαλάκια, για να ισορροπήσουμε το φορτίο και να αποτρέψουμε τους ήχους της σύγκρουσης των παπουτσιών με τον κάδο. Έτσι, θα μειώσουμε και την πιθανότητα να “τριφτούν” οι σόλες.

Διαλέγουμε ένα ελαφρύ υγρό απορρυπαντικό, το πρόγραμμα για τα ευαίσθητα -ή αυτό με το κρύο νερό-, καθώς το ζεστό νερό προκαλεί φθορές στα υλικά των υποδημάτων. Φυσικά, αποφεύγουμε τη χλωρίνη ή άλλα σκληρά χημικά και το στύψιμο.

Όταν τελειώσει η πλύση, βάζουμε στα παπούτσια τσακαλωμένες σελίδες εφημερίδων ή πανιά ξεσκονίσματος, που θα απορροφήσουν την υγρασία και θα επαναφέρουν το σχήμα των παπουτσιών.

Τα αφήνουμε να στεγνώσουν σε εξωτερικό χώρο, αλλά προσέχουμε να μην τα “χτυπάει” ο ήλιος, καθώς αυτό μπορεί να χαλάσει το χρώμα ή/και το σχήμα. Μόλις στεγνώσουν, βάζουμε τα κορδόνια και τις σόλες και τελειώσαμε.