Aegean: Δυνατότητα ευελιξίας για πτήσεις την 1η Οκτωβρίου λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Παροχή ευελιξίας από την AEGEAN για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίηση της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Τη δυνατότητα είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση, δίνει η AEGEAN σε όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 οπότε και έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα: