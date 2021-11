Πανδημία και πληθωρισμός: Οι δύο μεταβλητές "βαρόμετρο" για έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό

Ημέρες συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού του 2022 είναι οι πρώτες του Δεκέμβρη, ωστόσο είναι πασιφανές ότι μια ρεαλιστική εκδοχή για το πώς θα "βαδίσει" οικονομικά το νέο έτος θα καταγραφεί μετά την παρέλευση των πρώτων μηνών του 2022, όταν και θα υπάρχει σαφές δείγμα για την πορεία της πανδημίας αλλά και του πληθωρισμού.

Εν τω μεταξύ τις επόμενες μέρες σε επικείμενη έκτακτη συνάντηση του ΠΟΥ, αλλά και των υπουργών υγείας του G-7 θα αναζητηθούν οι πρώτες απαντήσεις για την νέα μετάλλαξη Όμικρον.

ADVERTISING

Πάντως με βάση όσα αναφέρει ανάλυση της Credit Suisse, που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Παρασκευή 26/11 με τίτλο " Our views on the new COVID" η νέα μετάλλαξη φέρνει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, ωστόσο αναφέρεται ότι οι τελευταίες θα επανακάμψουν στον βαθμό που οι εμβολιασμοί και οι φαρμακευτικές αγωγές θα ελέγξουν τη νέα μετάλλαξη. Τονίζεται, πάντως, ότι εφόσον ενταθούν τα περιοριστικά μέτρα στην Ευρωζώνη θα υπάρξει έντονη πίεση στην οικονομία.

Η ΕΚΤ

«Υπάρχει προφανής ανησυχία για την οικονομική ανάκαμψη (της ευρωζώνης) το 2022, όμως πιστεύω ότι μάθαμε πολλά. Τώρα ξέρουμε τον εχθρό μας και τι μέτρα να πάρουμε. Είμαστε όλοι καλύτερα εξοπλισμένοι για να ανταποκριθούμε στον κίνδυνο ενός πέμπτου κύματος ή στην παραλλαγή Όμικρον», τόνισε χτες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρ. Λαγκάρντ μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση RAI.

«Η κρίση μας δίδαξε ότι αυτός ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Επομένως, δεν θα είμαστε προστατευμένοι μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι» πρόσθεσε.

Το αποτύπωμα

Πάντως ένα πρώτο ενδεικτικό αποτύπωμα της νέας μετάλλαξης έχει να κάνει με τον τουρισμό, που τόσο σημαντικός είναι για την εθνική οικονομία. Όπως φαίνεται, με βάση, όσα ανέφεραν στο περιθώριο της φετινής έκθεσης ΧΕΝΙΑ, το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, παράγοντες του κλάδου, ο τελικός λογαριασμός των τουριστικών εσόδων της φετινής χρονιάς θα είναι λίγο πάνω από τα 10 διεσκ. ευρώ. Δηλαδή θα κυμανθεί υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις αλλά χαμηλότερα από τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις των 12 δισ. ευρώ, που εκφράστηκαν μετά το καλοκαίρι. Βέβαια όπως ανέφεραν οι ίδιοι παράγοντες η νέα μετάλλαξη και η εξέλιξή της θα είναι «βαρόμετρο» για το φίνις της τουριστικής σεζόν, την περίοδο των εορτών.

Μια πρώτη πάντως εκτίμηση των νέων δεδομένων που έρχονται στην οικονομία αναμένεται να γίνει την Τρίτη, οπότε είναι προγραμματισμένη συνάντηση των εκπρόσωπων των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης σε επίπεδο Euro Working Group προκειμένου να ετοιμάσει το Eurogroup της 6ης Δεκεμβρίου.

Ο πληθωρισμός

Παράλληλα μια άλλη βασική μεταβλητή για τον προϋπολογισμό είναι η πορεία των τιμών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές θα πρέπει η νέα μετάλλαξη να κάνει τις κεντρικές τράπεζες ιδιαίτερα προσεκτικές στις αποφάσεις τους για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την πορεία των προγραμμάτων ρευστότητας. Όπως, χαρακτηριστικά, τονίζει η Capital Economics. η απειλή μιας νέας, πιο σοβαρής, παραλλαγής του κορονοϊού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό λόγο για τις κεντρικές τράπεζες να αναβάλουν τα σχέδια για αύξηση των επιτοκίων μέχρι να γίνει πιο ξεκάθαρη η εικόνα. Οι κρίσιμες ημερομηνίες είναι η 15η Δεκεμβρίου, όταν συνεδριάζει η Fed, και η 16η Δεκεμβρίου, όταν συνεδριάζουν πολλές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας και της ΕΚΤ.

Πάντως σε σχέση με την πορεία του προγράμματος αγοράς ελληνικών ομολόγων μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος της ΕΚΤ (PEPP), οι ελληνικές αρχές τηρούν στάση αναμονής αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. «Θα τα κουβεντιάσουμε στο Δ.Σ. της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, θα γίνει το καλύτερο δυνατό», ανέφερε πριν λίγες μέρες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στουρνάρας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε σχέση, δε, με τον πληθωρισμό, είναι προφανές ότι προς ώρας η πίεση της πανδημίας σπρώχνει τις τιμές, προς τα κάτω λόγω φόβων για «φρένο» στην ανάκαμψη, (χαρακτηριστική η πτώση της τιμής του πετρελαίου αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά). Όμως είναι νωρίς ακόμη για βέβαια συμπεράσματα καθώς το τι θα γίνει, θα φανεί μεσοπρόθεσμα.

Πάντως ήδη οι καταγραφές, προ της μετάλλαξης Όμικρον, ήταν για έντονα, αυξητική πορεία του πληθωρισμού, κάτι, βέβαια, που οδηγούσε σε προβλέψεις για περιορισμό της ζήτησης και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και άρα της πορείας ανάκαμψης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις