SKY express: Αμετάβλητο το πτητικό πρόγραμμα την 1η Οκτωβρίου

Η SKY express δίνει στους επιβάτες της επιλογή αλλαγής ημερομηνίας εισιτηρίου έως 15/10/2025 ή έκδοσης voucher 12 μηνών, λόγω πιθανής απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό, που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, ότι έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην προαναγγελθείσα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Σε αναμονή της έκδοσης της οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η εταιρεία ενημερώνει ότι διατηρεί το πτητικό της πρόγραμμα αμετάβλητο.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του:

Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025.

Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια 12 μηνών.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215-2156510 ή να αποστείλουν email στο [email protected]

Σε περίπτωση που η κράτηση έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούνται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης.