Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα “Do not Disturb” για την προστασία και αποκατάσταση των Λιβαδιών Ποσειδωνίας “αγκυροβολεί” στον όρμο του Πόρτο Ράφτη

Δευτέρα πρωί. Βρίσκομαι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μαρκόπουλου. Μπροστά μου, δύο μεσήλικες κύριοι έχουν βυθιστεί σε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συντήρηση που απαιτεί η δεξαμενή της βάρκας του ενός. Πρόκειται για δυο ψαράδες που σήμερα, αρχή της εβδομάδας, αντί για την καθιερωμένη τους βόλτα στο Πόρτο Ράφτη, ήρθαν να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας (Do Not Disturb) που υλοποιείται από την Aegean Rebreath, με την υποστήριξη της Teleperformance στην Ελλάδα, και σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).

Η παρουσία των δύο ψαράδων, καθώς και όλου του ακροατηρίου, εντάσσεται στον τέταρτο από τους συνολικά επτά Άξονες Δράσεων του Προγράμματος. Σήμερα είναι η μέρα που η αλιευτική κοινότητα, οι επαγγελματίες/ερασιτέχνες χρήστες σκαφών και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων έχουν κληθεί να ενημερωθούν, αλλά και να συμβάλλουν, με την εμπειρία και τη γνώση της περιοχής που διαθέτουν, στη βέλτιστη υλοποίηση των βημάτων που έπονται.

Ποιος είναι όμως ο σκοπός του Προγράμματος Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας και τι Δράσεις έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα;

Ο Γιώργος Σαρελάκος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Aegean Rebreath, ξεκίνησε την παρουσίασή του απαντώντας στα δύο αυτά ερωτήματα, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι, έχοντας κατανόηση των βασικών σημείων, να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέχεια ισότιμα στη συζήτηση.

Το Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb αποτελεί μια πρωτοβουλία της Aegean Rebreath, ενός «πολυμήχανου» και υπερδραστήριου Περιβαλλοντικού Οργανισμού που εργάζεται για την προστασία και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το μήνυμα “Do Not Disturb” στον τίτλο είναι ενδεικτικό του σκοπού: της ανάδειξης της σημασίας και της προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας που θα πρέπει να παραμείνουν άθικτα για να συνεχίσουν την σιωπηλή, αλλά πολύτιμη περιβαλλοντική τους προσφορά. Στην περίπτωση του Πόρτο Ράφτη, πέρα από την τοποθέτηση αγκυροβολίων στις περιοχές παρέμβασης ώστε να εξαλειφθεί η πίεση που δέχονται τα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήματα από τα αγκυροβόλια (παθητική δράση), προβλέπεται και η αποκατάστασή τους μέσω της μεταφύτευσης (ενεργητική δράση).

Για να φτάσει ωστόσο στην υλοποίηση των δύο παραπάνω δράσεων, το φιλόδοξο σχέδιο της Aegean Rebreath έχει απαιτήσει πολλά προπαρασκευαστικά στάδια. Την επίσημη δέσμευση των φορέων που συνδράμουν στην υλοποίηση του εγχειρήματος, ακολούθησαν η λεπτομερής χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού και η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των λιβαδιών. Την υποβολή των (πολλών) εγγράφων σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες για εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, ακολούθησε η έναρξη των νομικών διαδικασιών για την τοποθέτηση αγκυροβολίων στις περιοχές παρέμβασης. Τη σημερινή ενημέρωση θα ακολουθήσει η δημιουργία επικοινωνιακού υλικού και η διοργάνωση εργαστηρίων. Έτσι, η τοποθέτηση των αγκυροβολίων στις περιοχές παρέμβασης, οι δράσεις ενεργητικής και παθητικής αποκατάστασης και η παρακολούθηση της προόδου θα έρθουν ως το επιστέγασμα ενός σοφά καμωμένου σχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να αναδειχθεί ως βέλτιστη πρακτική που θα μπορούν να υλοποιήσουν και άλλοι νησιωτικοί και παράκτιοι δήμοι.

Σε αυτό το τελευταίο σημείο, που αφορά τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του Προγράμματος αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για την περιοχή του Πόρτο Ράφτη, εστίασε και ο κ. Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Πέρα από την αυταπόδεικτη σημασία της πραγματοποίησης της μελέτης από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, που αναδεικνύουν το Μαρκόπουλο ως μια περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα ένα μοναδικό ολιστικό εγχείρημα, το Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb είναι για τον Δήμο Μαρκόπουλου το πρώτο βήμα προς την ένταξή του στο Δίκτυο Μπλε Δήμων.

Η σύσταση του δικτύου, που μετρά 20 δήμους-μέλη σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί ένα ακόμα εγχείρημα της Aegean Rebreath, μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις επιτυχίες- ορόσημα του Δικτύου καταγράφονται 10 πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με διεθνείς ομίλους, 64 διευρυμένες δράσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον, η δημιουργία 21 Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, η απορρύπανση θαλάσσιων ζωνών, η πλήρης/σχεδόν πλήρης αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο 50% των μελών. Εύλογα λοιπόν, και ο δήμος Μαρκόπουλου προσβλέπει στην ένταξή του στο Δίκτυο Μπλε Δήμων- ένταξη που συνεπάγεται υλοποίηση έργων πρόληψης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων, περαιτέρω χαρτογράφηση των επιβαρυμένων ζωνών και παραγωγή πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων σε τοπικό επίπεδο, δυνατότητες συνηγορίας και ανάδειξης κοινών ζητημάτων σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και κατάθεση κοινών χρηματοδοτικών προτάσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb;

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ως κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι και ο μόνος φορέας που, στο ζήτημα των Λιβαδιών Ποσειδωνίας εφαρμόζει πρακτικές πέραν της απλής χαρτογράφησης. Είναι ο «επιστημονικός εγκέφαλος» του Προγράμματος Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb, που καθοδηγεί και τροφοδοτεί με την απαραίτητη Γνώση, σχεδιάζει και επιβλέπει την εφαρμογή των ερευνητικών διαδικασιών.

Ο κ. Βασίλης Γερακάρης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ΕΛΚΕΘΕ και διδάκτορας Θαλάσσιας Οικολογίας, μετέδωσε στο κοινό που συγκεντρώθηκε στο δημαρχείο Μαρκόπουλου όχι μόνο το απόσταγμα της πολυετούς ερευνητικής του ενασχόλησης με τα Λιβάδια Ποσειδωνίας, αλλά και το πάθος και τη θέληση που τον διακρίνουν για τη διάσωση αυτών των πολύτιμων οικοσυστημάτων. Με υπομονή και ενσυναίσθηση, απάντησε στα πολυάριθμα και ποικίλα ερωτήματα που εξέφρασαν οι παρευρισκόμενοι, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο ρόλος του επιστήμονα δεν τον τοποθετεί αποκλειστικά σε κάποιο εργαστήριο όπου μελετά ατάραχος δεδομένα, αλλά εντός του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει και επηρεάζεται από το αντικείμενο μελέτης, και που συχνά καλείται να διαδραματίσει ρόλο καθοριστικό για την επιτυχία μιας (ερευνητικής) παρέμβασης.

Και αν κάτι ξεχωρίζει το Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb, πέρα από τον άρτιο σχεδιασμό, την επιστημονική υπευθυνότητα, την περιβαλλοντική ευαισθησία, είναι νομίζω αυτός ο δημοκρατικός του χαρακτήρας: η συμπερίληψη όλων των ενδιαφερομένων μερών, η σοφή και σοβαρή εκτίμηση όλων των επιμέρους παραγόντων που δύνανται να επιδράσουν ενισχυτικά προς την επιτυχία της πολύ σημαντικής πρόκλησης που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η Aegean Rebreath. Πρόκληση που- ευτυχώς- τη βρίσκει χέρι- χέρι με μια σειρά σημαντικών εταίρων, και φυσικά με την υποστήριξη της Teleperformance Ελλάδος.

Και γιατί η Teleperformance Ελλάδος στηρίζει το Πρόγραμμα Προστασίας των Λιβαδιών Ποσειδωνίας: Do Not Disturb;

Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση έδωσε ο κ. Νικόλαος Φουρτζής, Corporate Communications & CSR Manager, TP Greece, κλείνοντας την εκδήλωση: «Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή με την πρωτοβουλία για την προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, νιώσαμε ότι αυτή η δράση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ενέργεια κοινωνικής ευθύνης. Είναι μια κίνηση που συνάδει απόλυτα με τις βαθιές αξίες της εταιρίας μας και τη δέσμευσή μας για έναν πιο βιώσιμο και υγιή πλανήτη. Η ανάγκη να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια ήταν αυτονόητη, και η αλήθεια είναι ότι μας συγκλόνισε το γεγονός ότι αυτή η αθέατη “πυρκαγιά” επηρεάζει τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του ελληνικού βυθού. Η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία που καταστρέφει τα πολύτιμα λιβάδια της Ποσειδωνίας απαιτεί άμεσες και συντονισμένες ενέργειες. Τα λιβάδια αυτά είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής, τη συγκράτηση του άνθρακα και την παραγωγή οξυγόνου για όλους μας.»

Ο κύριος Φουρτζής έκλεισε λέγοντας: «Η συμμετοχή μας σε αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι απλώς μια ενέργεια, είναι μια δήλωση της δέσμευσής μας για έναν καλύτερο κόσμο, για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς μας και για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω μας. Σε αυτή τη μάχη για τη διάσωση των λιβαδιών, δεν είμαστε μόνοι. Είναι επιτακτικό, περισσότερο από ποτέ, να ενωθούμε και να εργαστούμε με κοινό στόχο την ανάσχεση της καταστροφής και την επανάφυτευση αυτών των θαλάσσιων θησαυρών. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για το μέλλον του πλανήτη μας.»

Η Teleperformance ως σύμμαχος της βιώσιμης ανάπτυξης

Οι δράσεις αναδάσωσης, καθαρισμού ακτών και προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Teleperformance Greece στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τα προγράμματα Citizen of the Planet (COTP) και Citizen of the World (COTW), η εταιρεία επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές.

