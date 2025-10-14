Άγνωστος Στρατιώτης: Στη ΝΔ συμφωνούν με την ουσία, διαφωνούν με τους χειρισμούς του Μαξίμου

Οι νουθεσίες Τασούλα στον Μητσοτάκη για το θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη απηχούν τη σιωπηρή άποψη στο γαλάζιο στρατόπεδο περί λάθους χειρισμών για άλλη μία φορά.

Με την προαναγγελθείσα παρέμβαση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η κυβέρνηση στοχεύει ξεκάθαρα στο δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Και πράγματι, στο γαλάζιο στρατόπεδο συμφωνούν επί της ουσίας, δηλαδή όσον αφορά στην εικόνα του χώρου. Αλλά υπάρχουν και ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε για άλλη μία φορά ένα ευαίσθητο ζήτημα.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπερθεμάτισε μεν στην άποψη ότι ο χώρος του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να διαχωριστεί από τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αλλά συνέστησε στην κυβέρνηση να κάνει διάλογο και να αποσυνδέσει το ζήτημα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

“Ο ιδεώδης τρόπος να χειριστούμε αυτό το θέμα -γιατί ανοίξατε ένα διάλογο και νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο, αυτός ο διάλογος να ωριμάσει- ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα”, είπε ειδικότερα στον πρωθυπουργό ο κ.Τασούλας.

Και κλείνοντας επανέλαβε τη συμβουλή: “Να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.”

Βέβαια ήταν ο ίδιος ο κ.Μητσοτάκης που με την κυριακάτικη ανάρτηση του συνέδεσε το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη με την πολιτική επικαιρότητα και τις διαδηλώσεις ειδικότερα για τα Τέμπη. Και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, το Μαξίμου μίλησε για “νοικοκυραίους” και τη “σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας”, σε αντιδιαστολή με τις “ηχηρές μειοψηφίες” που διαδηλώνουν “επειδή έχουν ελεύθερο χρόνο”.

Το ερώτημα της απομάκρυνσης του αυτοσχέδιου “μνημείου” για τα Τέμπη

Ο κ.Μαρινάκης απέφυγε φυσικά να απαντήσει ευθέως εάν θα δοθεί εντολή απομάκρυνσης του αυτοσχέδιου “μνημείου” για τα Τέμπη. Εν τω μεταξύ ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, υποστήριζε ότι πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών. “Θα πρέπει το Μνημείο να είναι όπως έχει γίνει, άρα δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε τα ονόματα”, δήλωσε ειδικότερα στον ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε πάντως για τις “επιχειρησιακές λεπτομέρειες” στα “συναρμόδια υπουργεία”, που θα είναι στο εξής το υπουργείο Άμυνας για τον καθαρισμό και το Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή η Αστυνομία, για τη διασφάλιση της τάξης.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι υπήρχε εκ των προτέρων επαφή του Μαξίμου για το θέμα με τα συναρμόδια υπουργεία. Και ότι σε κάθε περίπτωση η νομοθετική ρύθμιση για το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι “σε συνεννόηση” με τα συναρμόδια υπουργεία. Ενώ διέψευσε ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού ήταν “απάντηση” στην παρέμβαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, όπως θεωρούν άπαντες στη ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικής πλευράς, η νομοθετική ρύθμιση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα έρθει άμεσα στη Βουλή. Ο κ. Δένδιας πάντως απουσιάζει στη Μεγάλη Βρετανία και στη συνέχεια θα επισκεφθεί και τις ΗΠΑ.

Ο φερόμενος ως “εγκέφαλος” και τα πρακτικά προβλήματα

Ως “εγκέφαλος” πίσω από την ιδέα και πιθανός συντάκτης της νομοθετικής ρύθμισης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θεωρείται πάντως από τους περισσότερους γαλάζιους ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος την Κυριακή έσπευσε να διευκρινίσει το σχέδιο του Μαξίμου. Το γεγονός ωστόσο ότι ενέπλεξε τη Βουλή στην προστασία του μνημείου, παρότι δεν έχει αρμοδιότητα κάτω από την αλυσίδα περίφραξης του προαυλίου χώρου, προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουν και πρακτικά προβλήματα με την ιδέα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων για το μνημείο. Όπως για παράδειγμα πως θα αναλάβει το υπουργείο Άμυνας τον καθαρισμό και τη συντήρηση του χώρου, δεδομένου ότι δεν έχει υπηρεσία καθαριότητας. Διότι προφανώς δεν μπορεί να στέλνει… φαντάρους με σφουγγαρίστρες στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του χώρου έχει ο δήμος Αθηναίων, που διαθέτει βέβαια υπηρεσία καθαριότητας. Έμπειρο γαλάζιο στέλεχος προέβλεπε μάλιστα ότι τελικά η αρμοδιότητα καθαρισμού θα γυρίσει πίσω στο δήμο Αθηναίων για πρακτικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι αρμόδια για τη διασφάλιση της τάξης στον Άγνωστο Στρατιώτη παραμένει η Αστυνομία. Στο γαλάζιο στρατόπεδο όμως μουρμουρίζουν ότι όποιος εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό την αρχική διατύπωση της κυριακάτικης ανάρτησης του, έκανε “γκάφα”, καθώς αυτό δεν ήταν εξαρχής απολύτως σαφές και χρειάστηκε άμεσα η κυβέρνηση να διευκρινίσει ότι δεν θα στέλνει στρατό στο Σύνταγμα κατά διαδηλωτών. “Δεν θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και τέτοιες ανοησίες”, δήλωσε πάντως με εμφανή ενόχληση ο κ.Μαρινάκης χθες.

Φαίνεται επίσης ότι η κυβέρνηση θέλει δια της ανακήρυξης του Αγνώστου Στρατιώτη και του χώρου 4.500 τμ μπροστά από αυτό ως “μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού” να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στο συγκεκριμένο σημείο, με το επιχείρημα ότι από τη λεωφόρο Αμαλίας μέχρι την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος υπάρχει άπλετος χώρος.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο εάν με κάποιο τρόπο θα αναδιαμορφώσει το χώρο ώστε η πρόσβαση να γίνεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία, πχ με αλυσίδες και κολωνάκια, αλλά όχι βέβαια με περίφραξη όπως τα κάγκελα που κατα καιρούς έχει χρησιμοποιήσει η Αστυνομία σε συγκεντρώσεις.