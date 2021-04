Άρση μέτρων: Το σχέδιο της κυβέρνησης για Πάσχα, λιανεμπόριο, εστίαση 

Τελικά θα κάνουμε εφέτος Πάσχα στο χωριό; Η κυβέρνηση θέλει, οι ειδικοί διστάζουν μετά τα 4033 νέα κρούσματα κορονοϊού και το ρεκόρ διασωληνώσεων.

Η κυβέρνηση όμως αναζητεί λύση για πασχαλινή έξοδο και για τη συνέχιση της άρσης μέτρων, με κανονική λειτουργία του λιανεμπορίου από τη Μεγάλη Εβδομάδα και επαναλειτουργία της εστίασης πριν το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαϊου.

Μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου το αργότερο θα πρέπει κυβέρνηση και επιτροπή να έχουν καταλήξει για τα τρία αυτά θέματα. Και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στην επιτροπή το πλαίσιο των προτάσεων της, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από την υγειονομική κατάσταση, τις αντοχές της οικονομίας και των πολιτών.

Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου της κυβέρνησης για άρση των μέτρων

Εν τω μεταξύ από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν φροντιστήρια για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου, mall και πολυκαταστηματα, καθώς και κέντρα αισθητικής.

Στόχος της κυβέρνησης είναι δε, το αργότερο από το Σάββατο του Λαζάρου 24 Απριλίου, το λιανεμπόριο να λειτουργεί κανονικά και όχι με click away ή click in shop, αλλά με υποχρεωτικά self test σε εργαζόμενους και όλα τα γνωστά μέτρα υγιεινής και τήρησης αποστάσεων, προκειμένου η αγορά να δουλέψει τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Μέχρι αύριο υποτίθεται ότι θα αποσαφηνιστεί και το πως θα λειτουργήσει το σχέδιο για self test σε 900.000 εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές, δικαστήρια, τράπεζες, εστίαση που λειτουργεί με take away και delivery.

Δεν έχουν απαντηθεί ακόμη ερωτήματα όπως εάν θα δικαιούται ο εργαζόμενος αναρρωτική άδεια σε περίπτωση που είναι θετικός και χρειαστεί να μπει σε καραντίνα, καθώς και εάν θα κλείνουν επιχειρήσεις μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων, αλλά και ποιος θα ελέγχει ότι πράγματι γίνονται τα self test.

Οι “πονοκέφαλοι” του Πάσχα

Όσον αφορά στο Πάσχα δύο είναι οι μεγαλύτεροι πονοκέφαλοι: Η Εκκλησία και το επικείμενο άνοιγμα του τουρισμού, καθώς από τη μία οι ιεράρχες δεν δέχονται να έχει ανοίξει το λιανεμπόριο αλλά να παραμείνουν κλειστοί οι ναοί, ενώ από την άλλη θα είναι δύσκολο στην κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες πως επιτρέπεται σε τουρίστες από το εξωτερικό να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ.

Ένα σενάριο λοιπόν που εξετάζεται είναι να επιτραπεί η μετακίνηση όσων έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, που όμως είναι σχετικά λίγοι και κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Εξετάζεται επίσης όπως έχει αναφερθεί το ενδεχόμενο ταξιδιού με self test, ιδίως για όσους ταξιδέψουν με πλοίο.

Μία δε σολωμόντεια λύση που θα μπορούσε να δοθεί στο θέμα της Εκκλησίας, είναι να επιτραπεί η παρουσία πιστών στους εξωτερικούς χώρους των ναών, όπου άλλωστε συνήθως συγκεντρώνεται ο κόσμος την Μεγάλη Παρασκευή και το βράδυ της Ανάστασης, καθώς και η τέλεση λειτουργίας με περιορισμένο αριθμό ατόμων εντός. Βέβαια, οι ιεράρχες δυστυχώς έχουν αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ποσώς για την τήρηση των μέτρων.

Το άνοιγμα της εστίασης

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του πως δεν είναι αναγκαίο να έχει ανοίξει η εστίαση πριν τον τουρισμό, ανασκεύασε. Η εστίαση επομένως αναμένεται να ανοίξει πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου στις 14 Μαϊου και μετά το Πάσχα, και συγκεκριμένα από τις 4 έως τις 10 Μαϊου. Εξυπακούεται ότι η εστίαση θα λειτουργήσει με τραπεζάκια έξω, καθήμενους και self test σε εργαζόμενους. Μάλιστα η κυβέρνηση εξετάζει σε συνεργασία με τους δήμους την παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου για τραπεζοκαθίσματα το καλοκαίρι.

