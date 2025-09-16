Η υποκρισία της ΝΔ για Αντετοκούνμπο και νόμο Πλεύρη

“Δεν έχουν σχέση οι Αντετοκούνμπο με αυτούς που προσπαθούν να εισβάλουν παράνομα στη χώρα” υποστηρίζει το Μαξίμου, επιμένοντας στην κατάργηση της 7ετίας για τη νομιμοποίηση μεταναστών, ενώ βλέπει με ανησυχία τις ροές προς Κρήτη να αυξάνονται ξανά.

Αντιμέτωπη εκ νέου με σφοδρή κριτική για την πολιτική της στο μεταναστευτικό βρίσκεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ από την εθνική ομάδα. Διότι από τη μία εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, από την άλλη υπερασπίζεται το νόμο Πλεύρη, ο οποίος καταργεί τη δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών στα επτά χρόνια παραμονής στη χώρα.

Το Μαξίμου, πάντως, υποστηρίζει ότι άλλο η οικογένεια Αντετοκούνμπο και άλλο “οι μετανάστες που προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας”. Λησμονώντας ότι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει πως οι γονείς του ήταν παράνομοι και κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή με απέλαση.

“Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι σύμβολο της χώρας πλέον και του αθλητισμού, όχι γιατί πήρε το μετάλλιο, όχι γιατί μας κάνει υπερήφανους αλλά για το παράδειγμά του. Η οικογένειά του, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι σαν κι εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πέρασαν πολύ δύσκολα, είναι Έλληνες. Δούλεψαν, εργάστηκαν σκληρά, πήγαν στο σχολείο. Αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση αυτή και όλοι μας θέλουμε και θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έχουν σχέση με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα”, δήλωσε επιδιδόμενος σε παράδοξες ασκήσεις ισορροπίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Δεν έκρυψε μάλιστα την ενόχληση της κυβέρνησης για την κριτική αυτή, λέγοντας: “Το να χρησιμοποιείς ένα εθνικό σύμβολο του αθλητισμού, έναν νέο άνθρωπο ο οποίος αποτελεί υπόδειγμα και αυτός και η οικογένειά του, για να δημιουργήσεις εντυπώσεις στο πλαίσιο των ιδεοληψιών σου για να «πολεμήσεις» μία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης η οποία προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών, νομίζω ότι είναι το τελευταίο στάδιο της απελπισίας που μπορεί να έχει ένα πολιτικό κόμμα.”

“Δεν έχει σχέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα”

Ο κ.Μαρινάκης δήλωσε επίσης: “Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του στήριξαν την Ελλάδα με την εργασία τους. Και είναι η Ελλάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι Έλληνας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αξίζει να δει κανείς πώς δάκρυσε μετά την επιτυχία. Δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα.”

Υποστήριξε επιπλέον ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται “τέτοια λαμπρά παραδείγματα” στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, επικαλούμενος τις αγωνίες των πολιτών στα νησιά και ειδικά στην Κρήτη. “Ξέρετε, εκ του ασφαλούς μπορεί να πει κανείς πολλά. Αλλά αξίζει τον κόπο να κάνει μια επίσκεψη στον Έβρο και να μιλήσει με τους κατοίκους που βίωσαν την υβριδική απειλή το 2020. Αξίζει τον κόπο να πάει κανείς στο Βόρειο Αιγαίο να μιλήσει με τους κατοίκους των νησιών που έζησαν τις συνέπειες της πολιτικής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είχαμε φτάσει να έχουμε 800.000 παράνομους μετανάστες στη χώρα”, συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

“Δεν μπορεί, λοιπόν, να βάζουμε στο ζύγι δύο διαφορετικά ζητήματα. Δεν το θεωρώ και έντιμο πολιτικά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Στηρίζουμε τη νόμιμη μετανάστευση, θεωρώ ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν στην Ελλάδα με τους κανόνες της χώρας.”

Ξεκαθάρισε άλλωστε ότι η κυβέρνηση δεν θα πάρει πίσω το νόμο Πλεύρη “γιατί πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα προστατεύει με δίκαιο τρόπο τα σύνορά της, εφαρμόζοντας το Διεθνές Δίκαιο.”

Σημειωτέον ότι με το νόμο Πλεύρη καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών μετά από επτά χρόνια παραμονής στη χώρα, την οποία είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014. Γεγονός που έχει προκαλέσει και εσωκομματικές αντιδράσεις στη ΝΔ. Το Μαξίμου πάντως υποστηρίζει ότι ορθώς είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα το 2014 και ταυτόχρονα ορθώς καταργείται σήμερα, με το επιχείρημα ότι η κατάσταση έχει αλλάξει.

Οι ροές προς Κρήτη αυξάνονται ξανά, η κυβέρνηση επιμένει ότι δούλεψε η αναστολή ασύλου

Πάντως, το υπουργείο Μετανάστευσης φαίνεται ότι βιάστηκε πρόσφατα να πανηγυρίσει για μείωση των μεταναστευτικών ροών το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, την οποία απέδωσε μάλιστα στην ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή αιτήσεων ασύλου σε μετανάστες που έρχονται μέσω βόρειας Αφρικής στην Κρήτη. Διότι το Σαββατοκύριακο υπήρξε εκ νέου απότομη αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Η κυβέρνηση ωστόσο επιμένει ότι η αναστολή ασύλου “λειτούργησε ως σοβαρό αντικίνητρο και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα”, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης. Υπενθύμισε δε ότι το έκτακτο μέτρο της αναστολής αιτήσεων ασύλου εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του. Σημειωτέον ότι για αυτό η κυβέρνηση βέβαια πρέπει να πάρει και το “πράσινο φως” από τις Βρυξέλλες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε δε τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης για να υποστηρίξει ότι η αναστολή αιτήσεων ασύλου είχε αποτέλεσμα στη μείωση των ροών, παρότι αυτές αυξάνονται.

Ειδικότερα ανέφερε ότι πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή μείωση της τάξης του 80%. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχαμε μόνο 75 αφίξεις. Ωστόσο παρουσιάζεται ξανά αύξηση με 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο.

Συνολικά είναι οι αφίξεις μεταναστών από τις αρχές Σεπτεμβρίου ανέρχονται στις 883. Ο δε συνολικός αριθμός παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται στην Κρήτη αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 1.200 άτομα, δεδομένου ότι παρέμεναν στην Αγιά από τα τέλη Αυγούστου 396 παράτυποι μετανάστες.