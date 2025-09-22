ΚΚΕ: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα Ρούτσι

Να ικανοποιήσουν αμέσα το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του καλεί το ΚΚΕ κυβέρνηση και δικαιοσύνη.

«Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στήριξε το δίκαιο αίτημά του. Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”, όταν, από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός με επιστολή του επεδίωξε να κατευθύνει την ανάκριση, κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν στον τόπο του εγκλήματος για να συγκαλύψουν αιτίες και ενόχους, ενώ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ολοκληρώθηκαν οι προανακριτικές – ξέπλυμα για Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Πάει πολύ τώρα να επικαλείται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη και πρέπει άμεσα να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως και των δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά» υπογραμμίζει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει: «Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του θα εμποδίσει την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλλει την πραγματική δικαίωση απέναντι σε ένα σύστημα που θυσιάζει ζωές για τα κέρδη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».