Νέα Αριστερά: Η “αριστεία” τους βρωμάει πελατειακά δίκτυα

Σκληρή ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά για τις εξελίξεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Ο κ. Χρυσοχοΐδης έστησε ένα επικοινωνιακό σόου ενόψει ΔΕΘ, που όμως γύρισε εναντίον της κυβέρνησης. Τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε αποκαλύπτουν ότι οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνθηκαν στοχευμένα στην Κρήτη: 17,2 εκατ. από τα 22,7 εκατ. ευρώ” τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Και συνεχίζει ως εξής: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται η ίδια βουτηγμένη σε πελατειακά δίκτυα και κομματικές μεροληψίες. Δεν είναι η Κρήτη το επίκεντρο του σκανδάλου, ούτε οι ιδιώτες με τα αμαρτωλά ΑΦΜ, αλλά η ίδια η κυβέρνηση, που επιδιώκει να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες. Κι αυτό την ώρα που αναμένονται νέες αποκαλύψεις με εμπλεκόμενους περισσότερους από 10 βουλευτές της ΝΔ.

Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, που καμώνεται ότι πατάσσει τη διαφθορά, αποδεικνύεται ξανά πρωταγωνιστής της. Η «αριστεία» τους βρωμάει πελατειακά δίκτυα και εξυπηρετήσεις που συγκροτούν μια πυραμίδα διαφθοράς η κεφαλή της οποίας είναι στο Μαξίμου”.

