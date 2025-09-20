Πιερρακάκης: Τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 – Οι φόροι για όλους μειώνονται

Πιερρακάκης: Τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 – Οι φόροι για όλους μειώνονταιΔιαβάζεται σε 1'
Οι φόροι μειώνονται για όλους, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παραθέτει τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 και μετά.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 11:52
«Οι φόροι μειώνονται για όλους – και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά» τονίζει -μεταξύ άλλων – σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Οι φόροι μειώνονται για όλους
- Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα
- Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
- Ελεύθερους επαγγελματίες
- Συνταξιούχους
- Αγρότες»
Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες».