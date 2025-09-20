Πολιτική Υπουργείο Οικονομικών

Πιερρακάκης: Τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 – Οι φόροι για όλους μειώνονται

Διαβάζεται σε 1'
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι φόροι μειώνονται για όλους, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παραθέτει τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 και μετά.

«Οι φόροι μειώνονται για όλους – και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά» τονίζει -μεταξύ άλλων – σε σημερινή ανάρτησή του ο  Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Οι φόροι μειώνονται για όλους

  • Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα
  • Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
  • Ελεύθερους επαγγελματίες
  • Συνταξιούχους
  • Αγρότες»

Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες». 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα