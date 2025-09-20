Πιερρακάκης: Τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 – Οι φόροι για όλους μειώνονται

Οι φόροι μειώνονται για όλους, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παραθέτει τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026 και μετά.

Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Οι φόροι μειώνονται για όλους

Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Ελεύθερους επαγγελματίες

Συνταξιούχους

Αγρότες»

Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες».