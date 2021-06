Προνόμια με νόμο στους εμβολιασμένους και υποχρεωτικότητα: Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης 

Ο κύβος ερρίφθη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε χθες τη συζήτηση για προνόμια ή διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους όταν πια όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, καθώς και για υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και των εργαζόμενων σε οίκους ευγηρίας.

Προνόμια για τους εμβολιασμένους μπορούν ουσιαστικά να υπάρξουν από το φθινόπωρο, όταν μάλιστα θα τεθεί ξανά ζήτημα λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος σε κλειστούς χώρους. Η κυβέρνηση εξετάζει ειδικότερα το ενδεχόμενο με νομοθετική ρύθμιση να δοθεί το δικαίωμα σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης να δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Εξετάζεται επίσης οι εμβολιασμένοι να έχουν πρόσβαση σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ακόμη και στο γήπεδο.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο ιδίως στις νεότερες ηλικίες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Η συζήτηση δε για υποχρεωτικό εμβολιασμό των γιατρών και νοσηλευτών επρόκειτο αρχικά να ανοίξει το φθινόπωρο, αλλά ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε εισήγηση από την Επιτροπή Βιοηθικής για το ζήτημα και διαμήνυσε ότι θα λάβει τις αποφάσεις του με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Εφόσον η Επιτροπή Βιοηθικής κρίνει ότι δεν υπάρχει νομικό ζήτημα, ο εμβολιασμός των υγειονομικών ενδέχεται να καταστεί υποχρεωτικός μέσα στο καλοκαίρι.

Τόσο τα προνόμια σε εμβολιασμένους, όσο και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όμως, εγείρουν ερωτήματα συνταγματικότητας. Ως προς το πρώτο, η κυβέρνηση επιλέγει όχι τυχαία τον όρο διευκολύνσεις, ενώ ως προς το δεύτερο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε την άποψη ότι το Σύνταγμα βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία.

Οι εμβολιασμένοι σε κάθε περίπτωση πάντως αναμένεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση self test, τα οποία ούτως ή άλλως μετά το χθεσινό “μπουρλότο” από τους φαρμακοποιούς θα περιοριστούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων από τον Ιούλιο και μετά. Ειδικότερα εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνεχίσουν τα υποχρεωτικά και δωρεάν self test οι εργαζόμενοι στην εστίαση, τον τουρισμό, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Θα πρέπει όμως να αλλάξει εκ των πραγμάτων ο τρόπος διανομής και ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η διάθεση των δωρεάν self test μέσω των σουπερμάρκετ.

