Σάκης Αρναούτογλου: Στον αέρα η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, προς την Κομισιόν για τις καθυστερήσεις της Ελλάδας και τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Την έντονη ανησυχία του για την πρόοδο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, καταθέτοντας γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις σοβαρές καθυστερήσειςπου καταγράφονται στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι, παρά το μέγεθος και τη σημασία των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων, η ΕλληνικήΚυβέρνηση εμφανίζει δομικές αδυναμίες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, με αποτέλεσμα κρίσιμα έργα – στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή – να κινδυνεύουν να χαθούν.

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο “κόκκινο”, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει:

τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ),

το έργο πράσινου υδρογόνου στον Πρίνο,

τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων,

καθώς και τα μέτρα κοινωνικής στέγασης.

Όπως τονίζει ο ευρωβουλευτής: «Οι πολίτες δικαίως ανησυχούν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για πράσινη μετάβαση και κοινωνική συνοχή, κινδυνεύει να χάσει πολύτιμους πόρους λόγω καθυστερήσεων, αστοχιών και γραφειοκρατικών εμπλοκών».

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει:

Ποιο είναι το ύψος των πόρων (επιχορηγήσεις και δάνεια) που έχει ήδη απορροφήσει η Ελλάδα από το RRF και ποιο τουπόλοιπο που απομένει μέχρι τον Αύγουστο του 2026; Ποια έργα έχουν καταγραφεί ως προβληματικά ή καθυστερημένα και ποιοι είναι οι λόγοι για την πορεία αυτή; Τι συστάσεις ή παρεμβάσεις έχει ήδη απευθύνει η Επιτροπή στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη διάσωση του προγράμματοςκαι την αποφυγή απώλειας πόρων;

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι θα είναι παρών, για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ που μπορεί να πιάσει τόπο, και για να ακούγονται οι αγωνίες του κόσμου και οι ανάγκες των περιοχών που είναι ξεχασμένες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Καθυστερήσεις και κίνδυνος απώλειας πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα

Παρά το μέγεθος και τη σημασία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η Ελλάδα εμφανίζει ανησυχητικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση κονδυλίων και στην πρόοδο υλοποίησης έργων. Ενδεικτικά, μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας –όπως ο Βόρειος Οδικός ¶ξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το έργο υδρογόνου στον Πρίνο, οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και τα μέτρα κοινωνικής στέγασης– κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν εντός των αυστηρών προθεσμιών, με σοβαρό κίνδυνο απώλειας πόρων.

Οι πολίτες δικαίως ανησυχούν ότι η ελληνική κυβέρνηση, λόγω καθυστερήσεων, αδυναμιών σχεδιασμού και γραφειοκρατικών εμπλοκών, θέτει σε κίνδυνο μια ιστορική ευκαιρία ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνίας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή: