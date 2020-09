Συμφωνία των Πρεσπών: Έσβησαν τον χαρακτηρισμό "ιστορική" από την ανακοίνωση στο site του ΥΠΕΞ

Μπορεί να φαντάζει παράδοξο αφού μιλάμε για επίσημο ανακοινωθέν, ωστόσο μετά το θόρυβο που έκανε ο χαρακτηρισμός historic (ιστορική) στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Πομπέο-Δένδια για τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτός τελικά απαλείφθηκε.

ADVERTISING

Στο κείμενο που υπάρχει τώρα στην επίσημη σελίδα του Ελληνικού ΥΠΕΞ εμπεριέχεται η φράση:They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Πριν η φράση εμπεριείχε και τον όρο historic: They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Στον όρο historic αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής και ο Αλέξης Τσίπρας ζητώντας για μία ακόμη φορά "158 συγγνώμες" από τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο χαρακτηρισμός σβήστηκε και από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του State Department και της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.