Το “παράπονο” Μητσοτάκη για τους υπουργούς που δεν στηρίζουν

Να υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, ζήτησε ο πρωθυπουργός από τους υπουργούς. Τα καρφιά Γεωργιάδη και Φλωρίδη για συναδέλφους τους που “κρύβονται στα δύσκολα”.

Δεν ήταν τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε χθες την εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο κάνοντας λόγο για “αμόκ παραπληροφόρησης” που συνάντησε όπως είπε επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός αναφερόταν ειδικότερα στη σεναριολογία πως η φωτογραφία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν προϊόν μοντάζ, παρότι – όπως τόνισε- δημοσιεύθηκε από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου.

Δεν αναφέρθηκε στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία στάθηκε και αφορμή για επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και αμφισβήτηση της πολιτικής του ελληνοτουρκικού διαλόγου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στο Λευκό Οίκο και πήρε υποσχέσεις για τα F35. Ήταν όμως σαφής η ενόχληση του για το κλίμα που διαμορφώθηκε σε βάρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς και ότι θεωρεί πως τα ίδια τα μέλη της κυβέρνησης δεν την υπερασπίζονται ενθέρμως τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και σε άλλα “καυτά” μέτωπα.

“Η μάχη για αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας από την υπόθεση των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα fake news για την υγεία και μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική”, σχολίασε στη συνέχεια ο κ.Μητσοτάκης. Είπε μάλιστα με νόημα στους υπουργούς ότι: “Για αυτό οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Αλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας”.

Αφού έκλεισαν οι κάμερες και παρουσιάστηκαν τα νομοσχέδια που ήταν στην ατζέντα του υπουργικού, έγινε μάλιστα ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι το Μαξίμου, αλλά και ορισμένοι υπουργοί, θεωρούν πως κάποια μέλη της κυβέρνησης κρύβονται στα δύσκολα.

Τα καρφιά Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δέχθηκε τα συγχαρητήρια του συνόλου των συναδέλφων του. Το νομοσχέδιο του Άμυνας εγκωμίασε μάλιστα και ο Άδωνις Γεωργιάδης και τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου κόντεψαν να… πέσουν από τις καρέκλες τους. Δεδομένου ότι είναι γνωστό τοις πάσι πως ο υπουργός Υγείας δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον κ.Δένδια.

Η παρέμβαση του κ.Γεωργιάδη όμως είχε και συνέχεια, καθώς έσπευσε να προσθέσει ότι ενώ η κυβέρνηση πηγαίνει εξαιρετικά – όπως υποστήριξε- στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, φαίνεται σα να… τρώει ξύλο. Έκανε λόγο για προπαγάνδα με στόχο τη δημιουργία εικόνας αντίθετης με την πραγματικότητα, διαμηνύοντας ότι είναι καθήκον όλων των υπουργών να απαντούν σε “fake news”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ.Γεωργιάδης, ο οποίος είναι γεγονός ότι εμφανίζεται τακτικά σε τηλεοπτικά πάνελ, καρφώνει συναδέλφους του ότι αποφεύγουν να βγαίνουν μπροστά σε θέματα που “καίνε”. Μετά τη διαγραφή Σαμαρά είχε για παράδειγμα δηλώσει χαρακτηριστικά: “Έχω βαρεθεί τη δόξα των κρυπτόμενων”.

Χθες δεν ήταν όμως ο μόνος στο υπουργικό συμβούλιο που εξέφρασε ενόχληση για συναδέλφους του, καθώς τη σκυτάλη των ενδοκυβερνητικών παραπόνων πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος επίσης το τελευταίο διάστημα δίνει καθημερινά συνεντεύξεις με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Σημειωτέον ότι ο κ.Φλωρίδης είχε χθες το βράδυ συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ μελη της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Το τελικό μήνυμα Μητσοτάκη στους υπουργούς

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρωθυπουργός, ο οποίος απαρίθμησε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης τα τελευταία έξι χρόνια. Αναφέρθηκε αναλυτικά ιδίως στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής: Στην ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, την επέκταση στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά μίλια, την Exxon, τη Chevron, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το αίτημα για άρση του casus belli, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις συμφωνίες για F-16 και F-35. Αλλά και στα μέτρα της ΔΕΘ, η προβολή των οποίων ήταν και ο βασικός στόχος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο κ.Μητσοτάκης ευγενικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.

Τελευταίος μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προφανώς θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή στήριξη και από τους συναδέλφους του για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Σημειωτέον πάντως ότι επί του παρόντος τελικά νέο ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν δε φαίνεται στον άμεσο ορίζοντα, δεδομένου ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα πάει τελικά στην Κοπεγχάγη αύριο για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Κυβερνητικά στελέχη διευκρίνιζαν ωστόσο ότι η επικοινωνία μεταξύ των επιτελείων και των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας, δεν έχει διακοπεί. Αλλά τόνιζαν επίσης ότι: “Προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος δεν πρόκειται να αλλάξουμε ούτε κατά μισό τοις εκατό, ούτε κατά μισή σπιθαμή την πολιτική μας, για να έχουμε μια επόμενη συνάντηση.”