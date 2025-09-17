Το ΠΑΣΟΚ και οι “γενίτσαροι”

Πως ερμηνεύουν στην Χαριλάου Τρικούπη την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να «ενεργοποιήσει» επισήμως στην Ν.Δ τον Ανδρέα Λοβέρδο

Μια ακόμη προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου – εξ ορισμού αποτυχημένη – να χειραγωγήσει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ «βλέπει» η Χαριλάου Τρικούπη ερμηνεύοντας την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δεχθεί κι επισήμως στην Νέα Δημοκρατία τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Αυτά ενώ στο ΠΑΣΟΚ καταγράφουν ικανοποίηση από το feedback που λαμβάνουν μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονικής και κυρίως την απήχηση που είχε η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος.

Η αντίδραση της Χ.Τρικούπη

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έμειναν… «με ανοιχτό το στόμα» από την έκπληξη μετά την ανακοίνωση της προσχώρησης Λοβέρδου. Τουναντίον το αντιλήφθηκαν μάλλον ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και δίχως ιδιαίτερη σημασία μια και ο πρώην υπουργός θεωρείται από το ΠΑΣΟΚ περισσότερο «γραφικός», όπως έλεγαν στελέχη του. Επίσης δεν εκτιμούν πως η στήριξη που προσφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη – με εξόφθαλμο τρόπο- τα 2 τελευταία χρόνια του δίνει την δυνατότητα να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους.

Παρόλα αυτά σχολίασαν με σκληρό τρόπο την εξέλιξη και συνέδεσαν το πρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρδου με την υπόθεση των υποκλοπών. Ένα σκάνδαλο που αφορούσε την περίοδο του 2021 όταν διενεργούνταν οι εσωκομματικές εκλογές που ανάδειξαν για πρώτη φορά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Νίκο Ανδρουλάκη αφήνοντας τον Ανδρέα Λοβέρδο στην 3η θέση, πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη «ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο».

Στο στόχαστρο ο Μητσοτάκης

Η αναφορά αυτή βάζει στον στόχαστρο ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στην Ν.Δ, όπως και ο χρόνος που αυτή έγινε αποτελεί δική του επιλογή. Κάνουν λόγο για «έναν πρωθυπουργό του παρασκηνίου» που επιχειρεί με τέτοιους τρόπους να πλήξει την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσον αφορά τον ίδιο τον Ανδρέα Λοβέρδο σχολιάζουν πως «το 2021 έλαβε μέρος στις εσωκομματικές εκλογές για να πάει το ΠΑΣΟΚ στην Ν.Δ και …τελικά πήγε μόνος του».

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως έχουν πλέον …πλούσια εμπειρία από τέτοια φαινόμενα. Κάνοντας λόγο για πρόσωπα του χώρου που «έχουν υπηρετήσει τον Μητσοτάκη». Ακριβώς γιατί υπάρχει ένας πρωθυπουργός που επιχειρεί να χειραγωγήσει αναζητώντας τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι «να κάνουν service» σε τέτοιου είδους απόπειρες και σχεδιασμούς.

Η αναφορά Ανδρουλάκη σε γενίτσαρους

Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει σχολιάσει πριν από αρκετούς μήνες αυτά τα φαινόμενα, σε κόντρα που είχε στην Βουλή με τον Γιώργο Φλωρίδη. Ένα – επίσης- στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη «έχει πάει σε άλλο επίπεδο την στήριξη στον Μητσοτάκη».

Όπως είχε αναφέρει στις 6 Μαρτίου στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε επίθεση που δέχθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης « η ιστορία του Έθνους είχε τετρακόσια χρόνια οθωμανικής κατάκτησης. Εκείνη την περίοδο ήταν γνωστά τα γενιτσαρικά τάγματα τα οποία για να αποδείξουν στον εκάστοτε σουλτάνο ότι ήταν οι πιο πιστοί του, ακόμα και όταν δεν πολεμούσαν οι Τούρκοι αυτοί έκαναν τις μεγαλύτερες σφαγές. Η πολιτική παρουσία του συγκεκριμένου Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι και σήμερα σε αυτήν τη Βουλή υπάρχουν γενιτσαρικά τάγματα, κύριε Φλωρίδη».

Στην συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός. Ποιοι έχουμε σταθερή πορεία, ποιοι είμαστε συνεπείς και ποιοι δυστυχώς αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι οι θέσεις και η εξουσία».