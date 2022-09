Ξανθός: "33.000 θάνατοι από Covid λόγω μειωμένης ανθεκτικότητας του ΕΣΥ"

Όλα τα στοιχεία «δείχνουν» αποτρέψιμους θανάτους, λόγω «λειτουργικής κατάρρευσης» του ΕΣΥ, υποστηρίζει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ανδρέας Ξανθός, με αφορμή τη νέα μελέτη του επικ. καθηγητή Δημόσιας Υγείας Θεόδωρου Λύτρα.

Ο κ. Ξανθός αναφέρει ειδικότερα ότι η νέα μελέτη «ενισχύει την κοινά αποδεκτή στον ιατρικό χώρο άποψη ότι ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην υγειονομική τραγωδία των 33.000 θανάτων στη χώρα μας, ήταν η μειωμένη ανθεκτικότητα του ΕΣΥ». «Όχι λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να ανταποκριθεί στην 'πίεση' της πανδημίας», όπως αναφέρει, «αλλά λόγω της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να μην στηριχθεί στον απαιτούμενο βαθμό η δημόσια περίθαλψη, από το πρωτοβάθμιο και προνοσοκομειακό επίπεδο μέχρι τα ΤΕΠ, τις κλινικές covid, τις ΜΕΘ και τη μετανοσοκομειακή φροντίδα».

Ο πρώην υπουργός Υγείας αναφέρει ότι «ειδικά για τις ΜΕΘ, αποδεικνύεται ότι, παρά τον 'υπερδιπλασιασμό' τους, όπως επαίρονταν προκλητικά και παραπειστικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, η θνητότητα των διασωληνωμένων ασθενών με covid επιδεινώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη και ήταν σε ποσοστά μη αποδεκτά για ευρωπαϊκή χώρα (72,7% εντός ΜΕΘ και 97,7% για ασθενείς εκτός ΜΕΘ)».

Σημειώνει πως «η αιτιολογία αυτής της τραγικής εξέλιξης μπορεί να είναι πολυπαραγοντική, όμως ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη επαρκούς και έμπειρου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ή υποχώρηση των standards ασφάλειας στη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής και συνολικά του ΕΣΥ».

Κατά τον κ. Ξανθό «επιβεβαιώνεται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η καθοριστική παράμετρος για την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές και ο εξοπλισμός, αλλά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό». Κατηγορεί δε την κυβέρνηση ότι «αγνόησε για λόγους ιδεοληπτικούς (επειδή δεν ήθελε την ενδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας) αυτό το στοιχείο, επέλεξε να μην ενισχύσει τα κρίσιμα τμήματα του ΕΣΥ και να μην επιμερίσει το βάρος της covid φροντίδας και στις ιδιωτικές κλινικές, με αποτέλεσμα το λειτουργικό black out των νοσοκομείων, τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και την πρωτιά στην Ευρώπη στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα (βλ. στοιχεία του Our World in Data για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021- Σεπτέμβριος 2022)».

Καταληκτικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «οι αντιεπιστημονικές και αμετροεπείς δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή ήταν ίσως το λιγότερο» και πως «το μείζον είναι οι εγκληματικές πολιτικές ευθύνες του ίδιου και της κυβέρνησής του για τους αποτρέψιμους θανάτους, την κατάρρευση του ΕΣΥ, τις ανισότητες στην περίθαλψη και την έκρηξη των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών της κοινωνίας».

