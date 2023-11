Σπύρος Φωκάς – Κατίνα Παξινού: Η σπάνια συνάντηση στο σινεφίλ αριστούργημα του Βισκόντι

Αριστερά ο Antonioni και δεξιά ο Visconti σε θέατρο της Ρώμης, 1η Νοεμβρίου 1960. Προσωπικότητες του σινεμά διαμαρτύρονταικατά των ιταλικών Αρχών για τη λογοκρισία και την παρεμπόδιση της προβολής ταινιών τους. Σκηνές από τις ταινίες 'Rocco And His Brothers' του Βισκόντι και 'The Adventure' του Αντονιόνι κόπηκαν λόγω βίας και ύπαρξης ερωτικών σκηνών. AP Photo/Mario Torrisi