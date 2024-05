Eurovision: Η ώρα της Μαρίνας Σάττι – Σήμερα ο β’ ημιτελικός

Το βράδυ της Πέμπτης διεξάγεται ο β’ Ημιτελικός του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Πότε θα ανέβει η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή για το “ZARI”.

Η μεγάλη στιγμή της Μαρίνας Σάττι στον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έφτασε. Μετά με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού την Τρίτη, σήμερα λαμβάνει χώρα το δεύτερο μέρος της ημιτελικής φάσης με την ελληνική συμμετοχή και το “ZARI”.

Στις 22:00, η Μαρίνα και οι χορευτές που την πλαισιώνουν, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης, Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη στα φωνητικά, θα ανέβουν στη σκηνή του Malmö Arena για τον Β’ Ημιτελικό, όπου η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 3η θέση.

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Τον Β’ Ημιτελικό, όπως και τον Μεγάλο Τελικό στις 11 Μαΐου, στις 22:00, μεταδίδουν αποκλειστικά η ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης (8/5) η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Μάλμε και πραγματοποίησε τη γενική της πρόβα, λίγο πριν τον Β ημιτελικό της Eurovision 2024.

Στον αποψινό Ημιτελικό, το κοινό θα κληθεί να τραγουδήσει κλασικά τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού, μαζί με τρεις από τις πιο δημοφιλείς νικήτριες του παρελθόντος: τη δική μας Έλενα Παπαρίζου, η οποία κέρδισε τη Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα το 2005 με το “My Number One”, τη Σερντάμπ Ερενέρ (Sertab Erener), η οποία χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003 με το “Everyway That I Can” και τη Σάρλοτ Περέλι (Charlotte Perrelli), η οποία φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) με το “Take Me To Your Heaven”.

Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν 16 χώρες και η σειρά εμφάνισης έχει ως εξής:

1. Μάλτα | Sarah Bonnici – “Loop”

2. Αλβανία | Besa – “Titan”

3. Ελλάδα | Marina Satti – “Zari”

4. Ελβετία | Nemo – “The Code”

5. Tσεχία | Aiko – “Pedestal”

6. Αυστρία | Kaleen – “We Will Rave”

7. Δανία | Saba – “Sand”

8. Αρμενία | Ladaniva – “Jako”

9. Λετονία | Dons – “Hollow”

10. Άγιος Μαρίνος | Megara – “11:11”

11. Γεωργία | Nutsa Buzaladze – “Firefighter”

12. Βέλγιο | Mustii – “Before the Party’s Over”

13. Εσθονία | 5miinust και Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

14. Ισραήλ | Eden Golan – “Hurricane”

15. Νορβηγία | Gåte – “Ulveham”

16. Ολλανδία | Joost Klein – “Europapa”

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό θα παρουσιάσουν τις εμφανίσεις τους οι εξής χώρες από τις BIG 5:

Γαλλία | Slimane – “Mon amour”

Ισπανία | Nebulossa – “Zorra”

Ιταλία | Angelina Mango – “La noia”