Στέλιος Καζαντζίδης: Tα θρυλικά τραγούδια και τα ντουέτα-έκπληξη στο Καλλιμάρμαρο

Μία ανεπανάληπτη βραδιά για τον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη, γεμάτη με μοναδικές ερμηνείες, θρυλικά τραγούδια και ντουέτα – έκπληξη, θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ο αξέχαστος Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία και υπήρξε ίσως η σπουδαιότερη μουσική φωνή που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Ουσιαστικά, ο Καζαντζίδης ένωσε δύο «κόσμους» διαφορετικούς μεταξύ τους, αυτόν του ρεμπέτικου τραγουδιού και αυτόν του ελαφρού τραγουδιού, πυροδοτώντας έτσι τη γέννηση στην Ελλάδα για το λεγόμενο, λαϊκό τραγούδι.

Στέλιος Καζαντζίδης – Τα ντουέτα και οι καλλιτέχνες της συναυλίας-αφιέρωμα

Για τα σπάνια φωνητικά χαρίσματα του Στέλιου Καζαντζίδη έχουν αναφερθεί με θαυμασμό ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ζεκί Μουρέν, ο Άκης Πάνου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο τενόρος Κωνσταντίνος Παλιατσάρας και πολλοί άλλοι. Ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει πει χαρακτηριστικά: «αν ο Μπιθικώτσης τραγούδησε Το Άξιον Εστί, ο Καζαντζίδης το έκανε πράξη».

Στη συναυλία τραγουδούν οι: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario,, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης. Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Μεταξύ των σπουδαίων τραγουδιών που θα ακουστούν στo Καλλιμάρμαρο είναι μερικά με τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης ανέδειξε και “σημάδεψε” το λαϊκό τραγούδι, όπως τα: “Υπάρχω”, “Αγριολούλουδο”, “Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου”, “Μαντουμπάλα”, “Νυχτερίδες Κι Αράχνες”, “Το Θολωμένο Μου Μυαλό”, “Η Ζωή Μου Όλη”, “Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα”, “Πάρε Τα Χνάρια Μου”, “Ο Γυάλινος Κόσμος”, “Δεν Θα Ξαναγαπήσω” και “Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή”.

Εκτός από τις δυνατές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών και τις ομαδικές εμφανίσεις, στη σκηνή θα δούμε και μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Στέλιο Διονυσίου – Πέγκυ Ζήνα και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου.

Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions, την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:30 το απόγευμα.

Εισιτήρια: more.com