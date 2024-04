Όταν ο Φάλον “σκότωσε” το πιο διάσημο τραγούδι για την έκλειψη

Πώς οι Heart και ο Τζίμι Φάλον απογείωσαν το πιο διάσημο τραγούδι για την έκλειψη στην ταράτσα του NBC.

Ποιος άλλος εκτός από τον Τζίμι Φάλον θα μπορούσε να μπει χιουμοριστικά (και τηλεοπτικά) στην ατμόσφαιρα του πιο διάσημου ποπ-ροκ τραγουδιού με τη λέξη “έκλειψη”, ενώ από πάνω του γινόταν μία πραγματική έκλειψη ηλίου.

Το “Total Eclipse of the Heart” της Bonnie Tyler σκαρφαλώνει και πάλι στην κορυφή των charts λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα και ήταν ορατή από τους κατοίκους της αμερικανικής ηπείρου.

Αν και το τραγούδι δεν έχει γραφτεί για μία πραγματικά έκλειψη, αλλά ξεκίνησε σαν ένα ερωτικό τραγούδι για βρικόλακες αφιερωμένο στον αρχετυπικό Νοσφεράτου (Nosferatu), όταν συμβαίνει αυτό το μοναδικό αστρολογικό φαινόμενο, ο πλανήτης σπεύδει να το ξαναθυμηθεί.

Και ενώ οι δρόμοι της Νέας Υόρκης γέμισαν με ανθρώπους που ήθελαν να απολαύσουν το σπάνιο κοσμικό γεγονός, ο Φάλον βρισκόταν στην ταράτσα του NBC και ερμήνευε το “Total Eclipse of the Heart” μαζί με το πάλαι ποτέ ροκ συγκρότημα “Heart”.

Η έκλειψη και τα “φωτεινά μάτια” του Φάλον

Ο Φάλον ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι του 1983 μαζί με τη Nancy Wilson και την Ann Wilson, οι οποίες δεν φορούσαν προστατευτικά γυαλιά για να κοιτάξουν την έκλειψη. Τα γυαλιά χρησίμευσαν … ελάχιστα στον οικοδεσπότη, ο οποίος στον στίχο “γυρίστε, φωτεινά μάτια”, αφαιρώντας τα γυαλιά του αποκάλυψε κωμικά… φωτεινά μάτια (κάτι ανάλογο με το καλτ βιντεοκλίπ του “Total Eclipse of the Heart”).

Στα social επαινέθηκε η απίστευτη (και ψύχραιμη) Ann Wilson, που όπως λένε πολλοί χρήστες άφησε τον Φάλον να κάνει λίγο το κομμάτι του, αν και τελείως παράφωνος.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης μουσικής guest εμφάνισής τους στο late-night show, οι Heart ερμήνευσαν το single “Barracuda”, από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους “Little Queen” (1977). Βρέθηκαν στην εκπομπή για να προωθήσουν την επερχόμενη περιοδεία τους Royal Flush, που θα κάνει στάσεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική αυτή την άνοιξη. Η περιοδεία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Heart θα ταξιδέψουν τη μουσική τους από το 2019, όταν επανενώθηκαν μετά από ένα διάλειμμα τριών ετών.

“Είμαι απίστευτα περήφανη για το σόου που δημιούργησε η μπάντα μας και ανυπομονώ να ξανασυνδεθούμε με τους οπαδούς μας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τη μουσική μας με όλους και να γιορτάσουμε τη μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια ενός εντελώς ζωντανού επί τόπου ροκ σόου“, μοιράστηκε η Nancy νωρίτερα φέτος.

Πού βρισκόταν η Μπόνι Τάιλερ όταν έγινε η έκλειψη ηλίου;

Και ενώ ο πλανήτης ακούει λούπα το “Total Eclipse of the Heart”, η Μπόνι Τάιλερ αλλού τυρβάζει. Όπως μετέδωσε το INSIDER η Μπόνι κατά τη διάρκεια της έκλειψης τη Δευτέρα βρισκόταν σε ένα αεροπλάνο και πετούσε προς Φινλανδία για μια εμφάνιση.

Η Τάιλερ έχει ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι εκατοντάδες φορές ακόμα και πάνω σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης σελήνης στις 21 Αυγούστου του 2017. Μάλιστα την επόμενη μέρα το τραγούδι “σκαρφάλωσε” όπως ήταν αναμενόμενο στην πρώτη θέση του iTunes.

“Κάθε φορά που γίνεται έκλειψη, όλος ο πλανήτης παίζει το τραγούδι” λέει στην κάμερα του ABC η Μπόνι. “Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω” (και… το τραγουδάει).

Από την Οδύσσεια του Διαστήματος στους “προφητικούς” Simpsons

Η λέξη έκλειψη φιγουράρει στους στίχους του τραγουδιού της Carly Simon, “You’re So Vain” (1972). “Eclipse” λέγεται και το τελευταίο track από το “Dark Side of the moon” των Pink Floyd.

Μια έκλειψη ηλίου εμφανίζεται στην εναρκτήρια σκηνή του αριστουργήματος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ “2001: Οδύσσεια του Διαστήματος” του 1968.

Σκηνή έκλειψης εμφανίζεται και στους τίτλους αρχής του “Star Trek: Voyager”, καθώς το διαστημόπλοιο ταξιδεύει στο διάστημα την ώρα που συμβαίνει το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Φυσικά έκλειψη έχουν δει πανηγυρικά οι Simpsons, ενώ ο Μπινγκ Κρόσμπι έχει με τα δυο του χέρια του σκοτεινιάσει τον ουρανό στην κωμωδία του 1949, “A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court”.

Κανένας βέβαια -και ποτέ- δεν το έκανε τόσο καλά όσο η Μπόνι.