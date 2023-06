Σκωτία: Νέο περιστατικό λογοκρισίας του "Δαυίδ" του Μιχαήλ Άγγελου

Το κλασσικό γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου, ο "Δαυίδ" γίνεται και πάλι αντικείμενο λογοκρισίας. Αυτή τη φορά αφορά μία αφίσα εστιατορίου στο μετρό στη Γλασκώβη της Σκωτίας.

Το αρχικό σχέδιο της αφίσας ήταν να απεικονίζεται ολόκληρο το άγαλμα. Ωστόσο, η υπεύθυνη για την επίβλεψη διαφημίσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης εταιρεία, η Global, δεν το ενέκρινε, με αποτέλεσμα η οικογενειακή επιχείρηση DRG να πληρώνει εκ νέου για καινούρια αφίσα. Αυτή τη φορά, ο "Δαυίδ" απεικονίστηκε από τη μέση και πάνω.

ADVERTISING

Η ιδέα για τη διαφήμιση του ιταλικού εστιατορίου Barolo συνελλήφθη από τον όμιλο DRG τον Ιανουάριο. Άλλη διαφήμιση του, αφορά τη "Mona Lisa", που τρώει σπαγκέτι και τον "Θεο", από το έργο "Η Δημιουργία του Αδάμ" -ξανά του Μιχαήλ Άγγελου-, να δίνει ένα κομμάτι πίτσα.

"Όντως είδαμε την είδηση από τη Φλόριντα και ειλικρινά δεν πέρασε καν από το μυαλό μας ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια παρόμοια κατάσταση στη Γλασκώβη" δήλωσε, στο Artnet News, η Nadine Carmichael, υπεύθυνη πωλήσεων και μάρκετινγκ στον DRG.

Στην πρώτη αφίσα φαινόταν ο "Δαυίδ" να τρώει ένα κομμάτι πίτσα, ενώ γύρω του υπάρχει μια μπεζ-γκρι κορδέλα με κείμενο να γράφει "It doesn't get more Italian" . Η Global έκανε πρόταση να μπουν αυτοκόλλητα με την ιταλική σημαία στο επίμαχο σημείο. Τελικά, μόλις τυπώθηκαν, τα αυτοκόλλητα αποδείχθηκαν πολύ μικρά. Τελικά, ο DRG και η Global ήρθαν σε από κοινού συμφωνία για τη δημιουργία νέου σχεδιασμού της αφίσας, στην οποία ο "Δαυίδ" φαίνεται από τη μέση και κάτω.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η διευθύντρια του Tallahassee Classical School στην Πολιτεία της Φλόριντα Hope Carrasquilla απολύθηκε, όταν γονείς των μαθητών του σχολείου παραπονέθηκαν για τη φωτογραφίου του γλυπτού που έδειξε στην τάξη.

