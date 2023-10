Ληστές επιστρέφουν πίνακες με κούριερ – Ο διάσημος ντετέκτιβ τέχνης “ξαναχτυπά”

Άραζε στον καναπέ του και έβλεπε ποδόσφαιρο, όταν χτύπησε το κουδούνι. Ένας ντελιβεράς έφερε τους κλεμμένους πίνακες στην πόρτα του.

Έξι πίνακες που εκλάπησαν από το δημαρχείο του Medemblik της Ολλανδίας, εμφανίστηκαν πρόσφατα χωρίς προειδοποίηση στο κατώφλι του πιο διάσημου ντετέκτιβ τέχνης στο Άμστερνταμ. Το πακέτο δεν είχε διεύθυνση… αποστολέα και προσγειώθηκε κυριολεκτικά στα πόδια του “Ιντιάνα Τζόουνς της τέχνης”, όπως αποκαλούν τον Brand.

Σύμφωνα με το artnews.com -που επικαλείται δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης- ο Arthur Brand, γνωστός για τη βοήθειά του στην ανάκτηση ενός πίνακα του Βαν Γκογκ τον περασμένο μήνα, καθώς και ενός πίνακα του Πικάσο, παρακολουθούσε τηλεόραση στο σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής, όταν χτύπησε το κουδούνι με μια παράδοση.

Ο Brand άραζε στον καναπέ του και έβλεπε ποδόσφαιρο, όταν άκουσε το κουδούνι και είδε έναν τύπο να ξεφορτώνει το βαν του. Ο ντελιβεράς – ο οποίος φέρεται να μην είχε άμεση σχέση με την υπόθεση – παρέδωσε ένα “πακέτο” που περιείχε έξι ιστορικούς πίνακες, αξίας πάνω από 100.000 ευρώ (περίπου 106.000 δολάρια). Αφού εξέτασε τον απίστευτο θησαυρό, ο Brand κάλεσε την αστυνομία.

“Φοβήθηκαν όταν είδαν ότι βρήκαμε τον κλεμμένο Βαν Γκογκ”

“Νομίζω ότι αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα της ανάκτησης του Βαν Γκογκ (The Parsonage Garden at Nuenen in Spring) τον περασμένο μήνα“, δήλωσε ο Μπραντ στην Art Newspaper. “Η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιστράφηκε ο Βαν Γκογκ ήταν ότι δεν μπορούσαν να τον κάνουν τίποτα – ούτε να το πουλήσουν ούτε να διαπραγματευτούν για να πάρουν μικρότερη ποινή”.

Και πρόσθεσε: “Το πιθανότερο είναι ότι (οι κλέφτες του Medemblik) φοβήθηκαν και μπορεί η αστυνομία να ήταν ήδη στα ίχνη τους. Όταν συμβεί αυτό ή βάζεις φωτιά στα έργα, που είναι κακή ιδέα γιατί όταν σε πιάσουν αργότερα παίρνεις επιπλέον χρόνο φυλάκισης, είτε -όπως σκέφτηκαν- ‘πετάς’ τα έργα στην πόρτα μου“.

Αν και η αξία αυτών των έργων δεν είναι τόσο υψηλή, έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Μέσα στους ανακτηθέντες πίνακες υπάρχει ένα ιδιαίτερα πολύτιμο πορτρέτο του μεσαιωνικού βασιλιά Ράντμποουντ (Radboud), ηγεμόνα της Φρισίας (το σημερινό τμήμα της βορειοδυτικής Ευρώπης που περιλαμβάνει τις Κάτω Χώρες), καθώς και ομοιώματα Ολλανδών ευγενών, του πρίγκιπα Γουλιέλμου της Οράγγης, του Μορίς της Οράγγης, του κόμη Γιαν βαν Νασάου και της βασίλισσας Βιλελμίνης. Ανακτήθηκε, επίσης, ένας πίνακας με μια βιβλική σκηνή.

Ο Jeroen Broeders, αντιδήμαρχος του Medemblik, δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι: “μερικές φορές καταλαβαίνεις πόσο αξίζει κάτι για σένα μόνο όταν δεν το έχεις πια και αυτό συμβαίνει σίγουρα με αυτούς τους πίνακες“.

Τώρα ο Brand, που ανεβάζει συχνά τους μικρούς θριάμβους του στα social media, έχει “βάλει στο μάτι” την επιστροφή του κλεμμένου αριστουργήματος “Two Laughing Boys” του Frans Hals. Η αξία του πίνακα υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ και είναι η τρίτη φορά που εκλάπη.

Παράλληλα, ο διάσημος Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης, που έχει ανακτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 200 έργα, κάνει έρευνες για την ανάκτηση έργων των Vermeer, Manet και Rembrandt που “εξαφανίστηκαν” το 1990 από το Isabella Stewart Gardner Museum στην Βοστόνη.