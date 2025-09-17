Ιορδανίδης – Ματίκα: Το ζευγάρι που ξαναγράφει την ιστορία του Θεάτρου Άλφα Ληναίος – Φωτίου

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα ανανεώνουν το Θεατρο Άλφα, ενώ η παράστασή τους «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά.

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: ένα σπάνιο θεατρικό δίδυμο που φέρει την αύρα των παλαιότερων, πιο αγνών και ουσιαστικών εποχών του θεάτρου.

Μαζί στη ζωή και στο σανίδι, με τη διαρκή αφοσίωσή τους και την πίστη τους, καταφέρουν και επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αξίες του κλασικού θεάτρου, ενσωματώνοντάς τες με σύγχρονη αισθητική και δυναμική.

Από το 2018, όταν ανέλαβαν το ιστορικό Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου από τους ιδρυτές του, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα έδωσαν στο θέατρο μια νέα και σύγχρονη κατεύθυνση, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεσή του με την πλούσια κληρονομιά του.

Με σεβασμό στην ιστορία του, αλλά και με την επιθυμία να το εξελίξουν και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής, κατάφεραν να το μεταμορφώσουν σε έναν ζωντανό και δυναμικό χώρο, που συνεχώς ανανεώνεται για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κοινού.

Ανακαινισμένο και εναρμονισμένο με την αισθητική της εποχής μας, το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου ανοίγει σε λίγες μέρες τις πόρτες του, έτοιμο να φιλοξενήσει νέες θεατρικές προτάσεις.

Με νέα αναπαυτικά και εργονομικά καθίσματα, καθώς και με τη ράμπα προσβασιμότητας για ΑμεΑ, το θέατρο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σημαντικό τοπόσημο πολιτισμού στην καρδιά της πόλης.

Θέλω να σου κρατώ το χέρι- Η παράσταση που το κοινό δεν αφήνει να κατέβει

Για πέμπτη συνεχή σεζόν, από τις τις 19 του Σεπτέμβρη και κάθε Παρασκευή- Σάββατο- Κύριακή στο ιστορικό θέατρο ανεβαίνει το “Θέλω να σου κρατάω το χέρι”, μία παράσταση που εξελίσσεται σε φαινόμενο, καθώς το κοινό την έχει αγκαλιάσει με τρόπο πρωτοφανή και δεν την αφήνει να… τελειώσει.

Ο Τάσος Ιορδανίδης έγραψε ένα έργο που αποδομεί με τόλμη τις σχέσεις των σύγχρονων ζευγαριών. Δεν προσπαθεί να εξωραΐσει τις καταστάσεις ή να προσφέρει ένα γλυκανάλατο “happy end”.

Μέσα από ένα έντονα εγκεφαλικό παιχνίδι, οι δύο ήρωές του αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις πιο βαθιές τους αλήθειες. Το έργο δεν περιορίζεται απλώς σε μια εξωτερική αναμέτρηση, αλλά εισχωρεί στον ψυχισμό των χαρακτήρων, απογυμνώνοντας τους από τις κοινωνικές τους μάσκες και θέτοντας τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Στην “ουδέτερη ζώνη” ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής, αποκαλύπτουν τη δυσκολία τους να συνυπάρξουν, να εκφράσουν όσα κρύβουν, και ταυτόχρονα να ανακαλύψουν τα αποθέματα αντοχής και αλληλεγγύης που τους συνδέουν, παραμένοντας ουσιαστικά αντιμέτωποι με την αλήθεια τους και την ανωριμότητά τους.

Ένα ιστορικό θέατρο και μία συγκινητική επίσκεψη

Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα δεν επαναπαύονται στις δάφνες τους. Επένδυσαν με τρόπο θεατρικό σε ένα θέατρο που έγραψε τη δική του ιστορία από τη δεκαετία του ’70 και που παρέμεινε πάντα συνδεδεμένο με τις σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές στιγμές της χώρας, όπως τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Πριν από λίγους μήνες επισκέφτηκαν το θέατρο οκαι παρακολούθησαν την παράστασηΣτη συνέχεια μίλησαν με αγάπη για την διάδοχη κατάσταση, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Θάλεια Mατίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη και πόσο χαρούμενοι νιώθουν που το Θέατρο βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια.

Να σημειωθεί πως στα μέσα του Οκτώβρη θα ξεκινήσει και η παράσταση “Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού” σε σκηνοθεσία του Δημοσθένη Παπαδόπουλου.