Πέθανε ο εμβληματικός συγγραφέας, Τομ Ρόμπινς

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τομ Ρόμπινς, που σημάδεψε την αντεργκράουντ λογοτεχνία των ‘70s.

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της παγκόσμιας Λογοτεχνίας, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της, ο συγγραφέας Τομ Ρόμπινς (Tom Robbins) σε ηλικία 92 ετών.

Ο συγγραφέας που έφερε την ψυχεδέλεια στη λογοτεχνία, έφυγε από τη ζωή χθες, Κυριακή (09/02) στο σπίτι του στη La Conner, στην Ουάσινγκτον, με τον γιο του Fleetwood Robbins να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει την αιτία του θανάτου του.

Αυτοαποκαλούμενος ευλογημένος με μια “τρελή σοφία”, ο Τομ Ρόμπινς έγραψε οκτώ μυθιστορήματα και την αυτοβιογραφία του “Tibetan Peach Pie”, διαμορφώνοντας ένα λογοτεχνικό σύμπαν όπου μεταξύ άλλων ο νεκρός Ιησούς καταλήγει σε έναν αυτοσχέδιο ζωολογικό κήπο στο “Another Roadside Attraction (Αμάντα, το κορίτσι της γης)”, ενώ μια ηρωίδα με αφύσικα μακριούς αντίχειρες γίνεται η πρωταγωνίστρια του “Even Cowgirls Get the Blues (Ακόμα και οι καουμπόησες μελαγχολούν)”.

Η γραφή του ήταν απόλυτα απρόβλεπτη, γεμάτη νευρώδες χιούμορ, σχολιαστικές παρεκκλίσεις και ιστορίες που εκτινάσσονταν σαν βέλη σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις. Κανείς δεν είχε πιο ανεξέλεγκτη φαντασία, ούτε έλεγε πιο παράδοξα αστεία για τον εαυτό του.

Το μόνο πράγμα που ο Robbins δεν μπορούσε να δεχτεί ήταν η ενηλικίωση. Το People Magazine τον χαρακτήρισε “το αιώνιο παιδί των λουλουδιών” και τον “αγριολούλουδο Πίτερ Παν των αμερικανικών γραμμάτων”, που “βουτάει τις πλεξούδες της Ιστορίας σε μελάνι παραδοξότητας και μουτζουρώνει με γκράφιτι το πρόσωπο της σύγχρονης λογοτεχνίας”.

Γεννημένος στο Μπλόουινγκ Ροκ (Blowing Rock) της Βόρειας Καρολίνας, ο Τομ Ρόμπινς μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και κατάφερε να ξεχωρίσει από νωρίς – όχι για την ακαδημαϊκή του πορεία, αλλά επειδή το λύκειό του τον ανέδειξε ως τον “πιο σκανδαλιάρη μαθητή”, όπως αναφέρει το abc.

Όπως οι ήρωές του, έτσι και η δική του ζωή ήταν γεμάτη αναπάντεχες ιστορίες. Για παράδειγμα, όταν επισκέφτηκε έναν πρωκτολόγο, εμφανίστηκε φορώντας μάσκα πάπιας – μια κίνηση που, αντί να δημιουργήσει αμηχανία, οδήγησε σε μια μακροχρόνια φιλία με τον γιατρό του. Ή τουλάχιστον έτσι του άρεσε να διηγείται. Όπως επίσης και την ιστορία για μία σερβιτόρα στο Τέξας, η οποία, αφού ξεκούμπωσε την μπλούζα της, αποκάλυψε ένα ξεθωριασμένο αυτόγραφο στο δέρμα της. Ήταν δικό του αυτόγραφο.

Ποιος ήταν ο Τομ Ρόμπινς

Ο Ρόμπινς γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1932 στο Μπλόουινγκ Ροκ (Blowing Rock) της Βόρειας Καρολίνας. Το 1954 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Washington and Lee του Λέξινγκτον, στη Βιρτζίνια, αλλά το εγκατέλειψε λόγω πειθαρχικών προβλημάτων.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με σκοπό να γίνει ποιητής, αλλά αργότερα, υπό την απειλή επιστράτευσης, κατατάχτηκε στην αεροπορία. Υπηρέτησε για τρία χρόνια στην Κορέα. Εκεί διδάχτηκε μετεωρολογία και έκανε σε μεγάλη έκταση μαύρη αγορά με σαπούνια και οδοντόπαστες. Όπως έχει πει ο ίδιος, “βοήθησε τον Μάο να έχει την οδοντόπαστά του”.

Επέστρεψε ως πολίτης στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια το 1960. Εισήχθη στη σχολή Καλών Τεχνών του Richmond Professional Institute, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Virginia Commonwealth University. Εκεί διετέλεσε και αρχισυντάκτης της πανεπιστημιακής εφημερίδας και συντάκτης στην Richmond Times-Dispatch.

Μετά την αποφοίτησή του, μετακόμισε στο Σιάτλ για μεταπτυχιακά στη σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. Εκείνη την εποχή εργάστηκε στις εφημερίδες The Seattle Times και Seattle Post-Intelligencer.

Έχει κερδίσει το βραβείο Golden Umbrella στο Φεστιβάλ Bumbershoot του Σιάτλ το 1997.