Η Margot Robbie ανακηρύχθηκε “η πιο καυτή γυναίκα του 2023”

Στην κορυφή της ετήσιας λίστας Hot 100 του Maxim Australia βρέθηκε η δημοφιλής ηθοποιός Margot Robbie, που σημείωσε τεράστια επιτυχία φέτος με τη “Barbie”.

Φέτος, ήταν η “χρονιά” της 33χρονης Αυστραλής ηθοποιού, καθώς είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία “Barbie”, η οποία “έσπασε τα ταμεία” παγκοσμίως.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από την Greta Gerwig, “κονταροχτυπήθηκε” με το “Oppenheimer” του Christopher Nolan στο box office και κατέληξε νικήτρια, συγκεντρώνοντας το τεράστιο ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Margot Robbie Jordan Strauss/Invision/AP

Μάλιστα, η Margot Robbie έλαβε το “μυθικό” ποσό των με 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, μισθός που την κατέστησε την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Τώρα, η Margot έχει άλλη μια διάκριση να προσθέσει στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα της, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των 100 πιο “καυτών” celebrities του περιοδικού Maxim Australia για δεύτερη συνεχή χρονιά και για τέταρτη συνολικά.

Margot Robbie Evan Agostini/Invision/AP

Η διάσημη ηθποιός ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ωστόσο, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την ερμηνεία της στην ταινία “The Wolf of Wall Street” (2013) και από τότε η φήμη της εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της με ταινίες όπως το “Suicide Squad” (2016), “I, Tonya” (2017), “Mary Queen of Scots” (2018) και “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), ενώ με τη “Barbie” καθιερώθηκε πια στην παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος.