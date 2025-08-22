Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το “μικρό μυστικό του Αιγαίου”

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά και μοιράζεται με τους ακόλουθούς της φωτογραφίες από τις εξορμήσεις της.

Την Κίμωλο επέλεξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για να περάσει τις τελευταίας ημέρες του Αυγούστου.

Το μοντέλο, που γύρισε φέτος τα ελληνικά νησιά πραγματοποιώντας στάσεις στην Πάτμο, την Μύκονο και την Κάλυμνο, φαίνεται να αποζητά λίγη ηρεμία για το φινάλε των διακοπών της.

Αυτό γνωστοποίησε και η ίδια με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από το μαγευτικό νησί των Κυκλάδων, τις οποίες συνόδευσε με μια λεζάντα που έγραφε:

«Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα.

Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου… και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της».