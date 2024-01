Σάλος με Μπλαντ – Κραζίνσκι: Το άβολο βίντεο που έγινε viral και οι φήμες διαζυγίου

Μια στιχομυθία στο Κόκκινο Χαλί πυροδότησε φήμες χωρισμού για τους Έμιλι Μπλαντ και Τζον Κραζίνσκι. Τι της ψιθύρισε στο αφτί και προκλήθηκε πανικός στα social media;

Σάλο προκαλεί στα social media ένα βίντεο που προέρχεται από τον κόσμο του Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς ηθοποιούς Έμιλι Μπλαντ και Τζον Κραζίνσκι, οι οποίοι είναι ζευγάρι.

Ένα απόσπασμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, δείχνει το διάσημο ανδρόγυνο να ποζάρει με χαμόγελο στους φωτογράφους στο Κόκκινο Χαλί κατά τη διάρκεια της τελετής των “Χρυσών Σφαιρών”.

Ωστόσο, τα χαμόγελα φαίνεται πως ήταν πλασματικά και για το “θεαθήναι”, αφού οι χρήστες των social media υποστηρίζουν πως κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου βίντεο, ο 44χρονος ακούγεται να λέει στη σύζυγό του: “Δεν βλέπω την ώρα να πάρουμε διαζύγιο”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κραζίνσκι φαίνεται να πλησιάζει προς το μέρος της 40χρονης σταρ του “Οπενχάιμερ” και να της ψιθυρίζει “δεν βλέπω την ώρα να σε χωρίσω”, την ίδια ώρα που το ζευγάρι συνεχίζει να χαμογελά στους φωτογράφους.

Το βίντεο έγινε viral με τις φήμες για “σύννεφα” στον γάμο του ζευγαριού να “φουντώνουν”, ενώ, παράλληλα, μια μερίδα των θαυμαστών τους υποστηρίζει πως ο ηθοποιός δεν αναφέρεται σε διαζύγιο αλλά στον… καιρό.

Ειδικότερα, η μία πλευρά ισχυρίζεται πως ο δημοφιλής ηθοποιός του “The Office” ψιθυρίζει “I can’t wait to divorce”, ενώ η άλλη πλευρά λέει πως η φράση που αποτυπώνεται είναι “I can’t wait to get indoors”, εκφράζοντας την επιθυμία του να προχωρήσουν προς τον κλειστό χώρο του event, καθότι εκείνη τη μέρα είχε ψύχρα.

Στα σχόλια στο TikTok, οι απόψεις διίστανται, με τους χρήστες να δίνουν ο καθένας την δική του ερμηνεία.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εφημερίδα DailyMail, ο ειδικός αναγνώστης χειλιών Jeremy Freeman δίνει μια τρίτη εκδοχή, βάσει της οποίας το ζευγάρι αναφέρεται στο γεγονός ότι οι φωτογράφοι “τους περίμεναν”, με τον Τζον να λέει δηλαδή “They’re waiting for us”.

Πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει, και πως οι δυο τους γελούν με την τροπή που έχει πάρει αυτό το θέμα. “Δεν υπάρχουν προβλήματα με την Έμιλι και τον Τζον”, δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στο Us Weekly την Πέμπτη, “δεν μιλάνε καθόλου για διαζύγιο. Πιστεύουν ότι οι φήμες είναι αστείες και γελοίες”, κατέληξε.