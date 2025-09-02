Exathlon: Αποδεκατίστηκαν οι πορτοκαλί – Σοκ από τρεις τραυματισμούς 

Ο ένας μετά τον άλλο οι παίκτες της πορτοκαλί ομάδας του Exathlon βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρούς τραυματισμούς.

Δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους στο χθεσινό επεισόδιο οι παίκτες της πορτοκαλί ομάδας στο Exathlon, καθώς τρεις τραυματισμοί έφεραν αγωνία και απόγνωση.

Πρώτος “έπεσε” ο Στάθης, καθώς ένας τραυματισμός στο αριστερό πόδι την ώρα του αγωνίσματος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ο παίκτης υποβασταζόμενος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του παιχνιδιού και αποχώρησε από το παιχνίδι με ασθενοφόρο.

Η ατυχία συνεχίστηκε, αυτή τη φορά για τη Σταυρούλα η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος και ενώ μονομαχούσε με τη Στέλλα. Η παίκτρια γύρισε το πόδι της και έπεσε στον στίβο μάχης ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός.

Όπως ενημέρωσε τους τηλεθεατές και ο Γιώργος Καράβας, η Σταυρούλα αποχώρησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση του ποδιού της, με το παιχνίδι να συνεχίζεται από το ίδιο σημείο, ενώ η Εύη ήταν η αντικαταστάτριά της.

Όμως τα ατυχήματα δεν είχαν τελειώσει για τους πορτοκαλί, αφού μετά τον Στάθη και τη Σταυρούλα, σειρά είχε η Εύη, η οποία λίγα δευτερόλεπτα αφότου ξεκίνησε τραυματίστηκε και εκείνη κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα.

“Πώς έγινε αυτό; Έφυγε το γόνατο στο πλάι! Τα γόνατά μου φεύγουν, αλλά έτσι δεν έχει ξαναφύγει”, είπε η παίκτρια φανερά ανήσυχη και προβληματισμένη για τον τραυματισμό της. Τελικά, χρειάστηκε να μεταφερθεί και εκείνη στο νοσοκομείο.