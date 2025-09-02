Exathlon: Αποδεκατίστηκαν οι πορτοκαλί – Σοκ από τρεις τραυματισμούς 

Exathlon: Αποδεκατίστηκαν οι πορτοκαλί – Σοκ από τρεις τραυματισμούςΔιαβάζεται σε 2'
Ο ένας μετά τον άλλο οι παίκτες της πορτοκαλί ομάδας του Exathlon βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρούς τραυματισμούς.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 10:39
Δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους στο χθεσινό επεισόδιο οι παίκτες της πορτοκαλί ομάδας στο Exathlon, καθώς τρεις τραυματισμοί έφεραν αγωνία και απόγνωση.
Πρώτος “έπεσε” ο Στάθης, καθώς ένας τραυματισμός στο αριστερό πόδι την ώρα του αγωνίσματος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ο παίκτης υποβασταζόμενος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του παιχνιδιού και αποχώρησε από το παιχνίδι με ασθενοφόρο.
Η ατυχία συνεχίστηκε, αυτή τη φορά για τη Σταυρούλα η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος και ενώ μονομαχούσε με τη Στέλλα. Η παίκτρια γύρισε το πόδι της και έπεσε στον στίβο μάχης ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός.
Όπως ενημέρωσε τους τηλεθεατές και ο Γιώργος Καράβας, η Σταυρούλα αποχώρησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση του ποδιού της, με το παιχνίδι να συνεχίζεται από το ίδιο σημείο, ενώ η Εύη ήταν η αντικαταστάτριά της.
Όμως τα ατυχήματα δεν είχαν τελειώσει για τους πορτοκαλί, αφού μετά τον Στάθη και τη Σταυρούλα, σειρά είχε η Εύη, η οποία λίγα δευτερόλεπτα αφότου ξεκίνησε τραυματίστηκε και εκείνη κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα.
“Πώς έγινε αυτό; Έφυγε το γόνατο στο πλάι! Τα γόνατά μου φεύγουν, αλλά έτσι δεν έχει ξαναφύγει”, είπε η παίκτρια φανερά ανήσυχη και προβληματισμένη για τον τραυματισμό της. Τελικά, χρειάστηκε να μεταφερθεί και εκείνη στο νοσοκομείο.