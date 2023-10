I’m a Celebrity: Αποχώρηση “βόμβα” στον Άγιο Δομίνικο – Έμειναν όλοι άφωνοι

Δοκιμασία αποχώρησης με κατσαρίδες στο “I’ m a Celebrity…Get Me Out Of Here”. Ποιος παίκτης εγκατέλειψε τον Άγιο Δομίνικο.

Στον τάκο του “I’m a Celebrity” βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης η Emilia Vodos, ο Τάσος Ξιαρχό και η Ραχήλ Μακρή. Οι τρεις παίκτες κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε μια δοκιμασία όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι… κατσαρίδες. «Συγχαρητήρια και στους τρεις για την προσπάθεια σε αυτή τη δοκιμασία αποχώρησης. Η παίκτρια που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι η Ραχήλ Μακρή. Emilia, συγχαρητήρια που είσαι η αρχηγός της κίτρινης ομάδας για τις επόμενες ημέρες. Και τώρα η Ραχήλ θα πρέπει να αποχωρήσει από το Celebrity. Ραχήλ μου, συγχαρητήρια και σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι» είπε στο τέλος της δοκιμασίας ο Γιώργος Λιανός. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, ελπίζω να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για αυτόν τον ιερό φιλανθρωπικό σκοπό. Για την αναδάσωση των καμένων περιοχών της πατρίδας μας. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη για μένα εμπειρία, εννοείται πως δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ που μου έδωσε πολλά. Μου έδωσε σοφία, μου έδωσε πράγματα και αγάπησα πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Επειδή δεν έχω κάνει ποτέ κάμπινγκ στη ζωή μου, δεν περίμενα ποτέ κατά πόσο θα μπορέσω να συμβιώσω με ανθρώπους που δεν ήξερα» δήλωσε η Ραχήλ Μακρή, λίγο πριν αποχωρήσει από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Η στιγμή της αποχώρησης