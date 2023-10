I’m a Celebrity: Ο Γαρδέλης πήγε να φιλήσει τον Ξιαρχό στο στόμα – “Δεν με φιλάς”

Μετά από τον επικό καβγά τους στην πρεμιέρα του “I’ m a celebrity… Get me out of here!”, ο Σταμάτης Γαρδέλης επιχείρησε να φιλήσει τον Τάσο Ξιαρχό στο στόμα. Η αντίδρασή του.

Με το δεύτερο επεισόδιό του επέστρεψε το “I’m a Celebrity…Get me out of here” το βράδυ της Πέμπτης (12/10) στον ΣΚΑΙ. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έγινε γνωστό πως είχαμε την πρώτη οικειοθελή αποχώρηση, με την Δήμητρα Αλεξανδράκη να φεύγει από το ριάλιτι, επικαλούμενη λόγους υγείας. Στο τέλος του επεισοδίου, μάλιστα, είδαμε και την πρώτη επίσημη αποχώρηση από το παιχνίδι, έπειτα από συγκεκριμένη διαδικασία, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να είναι εκείνος που εγκαταλείπει τον Άγιο Δομίνικο. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση I’m a Celebrity: Δύο αποχωρήσεις σε μια μέρα – Ο “γάμος” και οι νέοι αρχηγοί Γαρδέλης – Ξιαρχό: Ο καβγάς και το παραλίγο φιλί Σημειώνεται πως ο Σταμάτης Γαρδέλης έκανε αισθητή την παρουσία του και τον εκκεντρικό χαρακτήρα του ήδη από την έναρξη του “I’m a Celebrity…Get me out of here”, όταν “πιάστηκε στα χέρια” με τον αντίπαλό του, Τάσο Ξιαρχό. Συγκεκριμένα, οι δυο τους διαφώνησαν έντονα, όμως, μία φράση του ηθοποιού έβγαλε εκτός εαυτού τον χορογράφο, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος του είπε “μη σε φτύσω μες στο στόμα τώρα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου“, για να δεχθεί τα ομοφοβικά σχόλια του συμπαίκτη του, ο οποίος του απάντησε: “Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζουν με Κασσελάκη και Τάϊλερ;“. Ο Τάσος Ξιαρχό αποχώρησε από το σημείο με την παρότρυνση της Ραχήλ Μακρή, αφού πρώτα πλησίασε επιθετικά τον ηθοποιό και όταν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του τού είπαν να σταματήσει να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Σταμάτης Γαρδέλης απάντησε ευθαρσώς πως όσα είπε θα τα κόψουν στο μοντάζ. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση I’m a Celebrity: Ομοφοβικά σχόλια Γαρδέλη για Κασσελάκη – Πιάστηκαν στα χέρια με Τάσο Ξιαρχό Ωστόσο, στο χθεσινό επεισόδιο και μετά από τον επικό καβγά τους, ο γνωστός ηθοποιός προσπάθησε να φιλήσει στο στόμα τον χορογράφο. Συγκεκριμένα, ο Βαμβακούλας προσφέρθηκε να δώσει ένα ξύλο αναμμένο στον Τάσο Ξιαρχό, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να εκνευρίζεται και να δηλώνει πως δεν πρέπει να του δώσουν φωτιά, αλλά να ανάψει μόνος του. Τότε, ο Τάσος Ξιαρχό τον πλησίασε, με τα πρόσωπα των δύο παικτών να ακουμπάνε και τον Σταμάτη Γαρδέλη να κάνει κίνηση για να τον φιλήσει στο στόμα. Ο χορογράφος τράβηξε κατευθείαν το κεφάλι του και απομακρύνθηκε από το σημείο, με τον ηθοποιό να του λέει: “Αχ, μου ‘φυγε. Δεν με φιλάς”.